Resumen: El actor Bobby J. Brown, recordado por su papel en The Wire, falleció a los 62 años en un incendio en su granero en Maryland. Murió por inhalación de humo mientras intentaba arrancar su automóvil, y su esposa resultó gravemente herida al intentar rescatarlo. Además de su trabajo en televisión, Brown tuvo una destacada carrera como boxeador y participó en series como La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales y We Own This City.

¡Tragedia en Hollywood! Bobby J. Brown, estrella de ‘The Wire’, fallece en un incendio en su propiedad de Maryland

La industria del entretenimiento lamenta la inesperada muerte del actor Bobby J. Brown, reconocido por su papel en la serie de HBO The Wire, quien perdió la vida el pasado martes 24 de febrero en un incendio ocurrido en su propiedad en Maryland. Tenía 62 años.

De acuerdo con información proporcionada por su familia y reportada a medios como TMZ, el incidente ocurrió mientras Brown intentaba arrancar un antiguo Cadillac en su granero. El fuego se propagó con rapidez y, aunque el actor logró pedir ayuda a un familiar, las llamas ya habían envuelto la estructura. La Oficina del Médico Forense de Maryland confirmó que la causa de muerte fue “lesión térmica difusa e inhalación de humo” y clasificó el accidente como accidental.

La esposa del actor también sufrió quemaduras de tercer grado al intentar auxiliarlo y permanece en cuidados intensivos. La familia ha solicitado privacidad mientras organizan el funeral.

Trayectoria y legado

Antes de dedicarse a la actuación, Bobby J. Brown desarrolló una destacada carrera en el boxeo, obteniendo cinco campeonatos Golden Gloves y entrenando bajo la tutela de Carmen Graziano. Posteriormente, se trasladó a Nueva Jersey para competir profesionalmente antes de cambiar de rumbo y estudiar actuación en la American Academy of Dramatic Arts en Nueva York, formación que le permitió incursionar en la televisión y el cine.

En su carrera actoral, además de su participación en The Wire, Brown apareció en series como La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales y We Own This City, dejando un sello distintivo con cada interpretación. Su versatilidad y entrega frente a las cámaras lo convirtieron en un referente para la industria y en un actor apreciado por colegas y fans.

Reacciones y recuerdo

El fallecimiento de Bobby J. Brown ha generado conmoción tanto entre seguidores como en la comunidad artística de Hollywood. Su representante, Albert Bramante, expresó: “Estoy consternado y entristecido. Era un gran actor y una gran persona. Estaba totalmente dedicado a la interpretación y fue un placer trabajar con él”.

Su muerte también ha recordado a otros miembros del elenco de The Wire que han fallecido, incluyendo a Lance Reddick, Charley Scalies y James Ransone, provocando comentarios de los fanáticos sobre la coincidencia en torno a la serie.

Bobby J. Brown deja un legado que trasciende la televisión y el cine, combinando su disciplina deportiva con su pasión por la actuación, y dejando una profunda huella en quienes lo conocieron y admiraron su trabajo.