Resumen: Río, el hijo de J Balvin, participa en la introducción de 'Tonto', la nueva colaboración del artista con Ryan Castro, aportando un momento espontáneo que se volvió viral en redes. El sencillo combina sonidos urbanos y una propuesta visual cinematográfica, mientras la aparición del menor se convirtió en uno de los aspectos más comentados del lanzamiento.

¡Pura ternura! Río, el hijo de J Balvin, se roba el show en ‘Tonto’, el nuevo tema de su papá y Ryan Castro

La escena urbana recibió una sorpresa poco habitual: la voz que abre ‘Tonto’, el nuevo lanzamiento de J Balvin junto a Ryan Castro, no pertenece a ninguno de los artistas principales. Quien inaugura el tema es Río, el hijo de Balvin, que participa oficialmente en la introducción del sencillo.

No se trata de una intervención decorativa. El niño presenta a los involucrados del proyecto con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. Su aparición, breve pero determinante, marca el tono del estreno y añade un componente familiar poco común en producciones de alto perfil dentro del reguetón.

Del estudio a las redes

La grabación del intro se dio en un ambiente íntimo. En videos compartidos por Valentina Ferrer, madre de Río, se observa al menor en el estudio pronunciando —entre risas y repeticiones— las líneas que finalmente quedaron en la versión oficial.

El resultado es una apertura fresca que contrasta con la estética más sobria y cinematográfica del videoclip.

Una producción con ambición internacional

‘Tonto’, estrenada el 26 de febrero, cuenta además con la participación del productor francés DJ Snake y del colombiano SOG. En lo musical, el sencillo fusiona bases de reguetón con matices de dancehall y sonidos urbanos, privilegiando el ritmo y la energía.

El video refuerza esa intención con una propuesta visual de corte gangster y referencias al cine clásico. Rodado en Nueva York, muestra a Balvin y Castro con abrigos largos, boinas y una fotografía contrastada que se distancia de la estética colorida habitual del género.

En medio de esa narrativa aparece nuevamente Río, esta vez en pantalla y vestido de Godzilla, sumando un contraste llamativo dentro de la puesta en escena.

La cercanía entre Río y Ryan

La relación entre Río y Ryan Castro ya había despertado comentarios en redes antes de este lanzamiento. En distintos videos se les ha visto interactuar con naturalidad, entre bromas y momentos espontáneos que suelen hacerse virales. Incluso, en presentaciones en Estados Unidos, el artista paisa ha compartido escenario con el hijo de Balvin, dejando en evidencia la confianza y complicidad que existe entre ambos.

Impacto digital

Aunque su participación se concentra en la introducción y en breves apariciones del video, Río terminó ocupando un lugar central en la conversación digital. Fragmentos del intro circulan masivamente en la redes, donde miles de usuarios replican la frase inicial y comentan la química entre los artistas.

Con ‘Tonto’, Balvin y Castro no solo fortalecen su alianza artística, sino que integran un elemento personal que amplía la dimensión emocional del proyecto. La colaboración mezcla potencia musical con cercanía familiar, una combinación que ha logrado conectar con el público desde el primer segundo de la canción.