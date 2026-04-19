Resumen: Un joven murió mientras realizaba su rutina de ejercicio en una caminadora dentro de un gimnasio en el barrio Quinta Paredes, en Bogotá. El personal del lugar intentó brindarle primeros auxilios y se activaron los protocolos de emergencia, con apoyo de ambulancias. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el joven falleció en el establecimiento. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del deceso.

¡Tragedia en gimnasio de Bogotá! Joven de 27 años murió mientras entrenaba en una caminadora

Un hecho trágico se registró en un gimnasio ubicado en el barrio Quinta Paredes, en Bogotá, donde un joven perdió la vida mientras realizaba actividad física en medio de su rutina de entrenamiento.

De acuerdo con la información conocida, el hombre se encontraba utilizando una de las caminadoras del establecimiento cuando presentó una complicación médica repentina. En ese momento, el personal del gimnasio reaccionó de inmediato y aplicó los primeros auxilios mientras se solicitaba apoyo de los organismos de emergencia.

El hecho generó conmoción entre las personas que se encontraban en el lugar, quienes fueron testigos de las labores de reanimación adelantadas por los trabajadores del centro deportivo. Posteriormente, unidades médicas arribaron al sitio para reforzar la atención, aunque los esfuerzos no lograron revertir la situación.

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra parte de la atención inicial brindada al joven dentro del establecimiento, lo que generó múltiples reacciones entre los usuarios.

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El gimnasio no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Entre tanto, las autoridades adelantaron la inspección técnica del cuerpo y comenzaron las investigaciones correspondientes para establecer las causas del fallecimiento.

#LAMENTABLE. Tragedia dentro de un gimnasio en la ciudad de Bogotá: Joven fallece mientras se ejercitaba 🚨 Momentos de angustia se vivieron en un centro deportivo del b/Quinta Paredes, donde un joven de aprox 27 años perdió la vida mientras realizaba su rutina en una caminadora.… pic.twitter.com/HG34zUwHxO Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 18, 2026

Aunque por ahora no hay un dictamen definitivo, se evalúan diferentes hipótesis médicas, a la espera de los resultados forenses que permitan esclarecer lo sucedido durante la rutina de ejercicio.

El caso ha generado atención en la opinión pública debido a que este tipo de establecimientos cuentan con protocolos de emergencia y personal capacitado para atender situaciones críticas, los cuales fueron activados en este caso.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen información oficial que permita aclarar las circunstancias del hecho que enluta a la ciudad.