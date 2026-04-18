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Resumen: Un operativo interinstitucional en Kennedy dejó como resultado el hallazgo de 26 menores de edad dentro de un bar consumiendo alcohol, lo que llevó a la activación de rutas de protección y entrega a sus acudientes o traslado para valoración médica. En otra intervención, las autoridades incautaron 41 botellas de licor adulterado en una cigarrería, que fue suspendida por irregularidades. También se decomisaron armas cortopunzantes y dosis de droga durante las inspecciones realizadas en la zona.

¡Escándalo en Kennedy! Hallan a 26 menores de rumba y licor adulterado en operativos relámpago

Un operativo de control realizado en la localidad de Kennedy dejó como resultado la intervención de varios establecimientos nocturnos y comerciales, en una acción conjunta entre la Policía, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Local, enfocada en la prevención de delitos como el homicidio y el microtráfico.

Durante las inspecciones, las autoridades ingresaron a un bar donde encontraron a 26 menores de edad que se encontraban en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas.

Ante la situación, se activaron los protocolos de protección y las rutas de restablecimiento de derechos para garantizar su integridad.

Menores bajo protección y sellamiento de establecimientos

Como parte del proceso, 19 de los menores fueron entregados a sus padres o acudientes, quienes asumieron compromisos para evitar la repetición de estas conductas, mientras que otros 8 fueron trasladados a un centro asistencial de la localidad para valoración médica y acompañamiento correspondiente.

El establecimiento fue suspendido de inmediato por permitir el ingreso y consumo de alcohol a menores de edad.

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Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan reducir factores de riesgo asociados a delitos y comportamientos que afectan la seguridad ciudadana, además de proteger a niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de vulnerabilidad en entornos nocturnos.

Incautan licor “venenoso” y armas en la Primero de Mayo

En otro punto de la misma intervención, específicamente en una cigarrería ubicada sobre la avenida Primero de Mayo, las autoridades hallaron 41 botellas de licor adulterado que estaban listas para ser distribuidas.

El producto fue incautado de inmediato por representar un grave riesgo para la salud pública, y el comercio también recibió una medida de suspensión.

De manera paralela, durante los registros realizados en diferentes puntos de la zona intervenida, se incautaron armas cortopunzantes y varias dosis de sustancias estupefacientes.

Se reiteró que las acciones de control continuarán en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de prevenir la venta de licor fraudulento y la circulación de elementos que afecten la integridad de la comunidad.