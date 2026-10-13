Resumen: Un hombre de 42 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas en un incidente ocurrido en la montaña rusa Goliath, del parque Six Flags Over Georgia, cerca de Atlanta, Estados Unidos. Las autoridades investigan las causas del hecho, mientras los pasajeros fueron evacuados y la compañía suspendió temporalmente nueve atracciones similares en otros seis parques como medida preventiva.

¡Tragedia en Georgia! Un fallecido y cuatro heridos dejó un accidente en una montaña rusa

Un hombre de 42 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas durante un incidente registrado el lunes 12 de octubre en Six Flags Over Georgia, un parque de atracciones ubicado en Mableton, cerca de Atlanta, Estados Unidos.

La emergencia ocurrió aproximadamente a las 3:58 p. m., cuando los equipos de seguridad y la Policía acudieron al lugar. La Unidad de Delitos Graves del condado de Cobb asumió la investigación para establecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con información divulgada por las autoridades, el visitante salió despedido de una atracción, golpeó a otras personas y terminó debajo de la estructura. Sin embargo, las causas exactas del incidente todavía no han sido establecidas oficialmente.

Testigos señalaron a la montaña rusa Goliath

Según la información conocida, el accidente habría ocurrido en Goliath, una de las atracciones más reconocidas del parque.

Algunos visitantes aseguraron haber visto al hombre salir de su asiento mientras la montaña rusa avanzaba. Según sus relatos, habría golpeado partes de la estructura antes de caer. Estas versiones forman parte de la información recopilada por los medios, pero los detalles continúan bajo investigación.

Una pareja que viajaba en la atracción relató a WXIA lo que vivió durante el recorrido. Una de las personas declaró: “Lo estábamos pasando genial y de repente empezamos a gritar: ‘¡Dios mío, ¿qué está pasando?!’”.

Otra visitante aseguró que el hombre cayó sobre una niña que se encontraba dos filas delante de ella. También señaló que, aparentemente, el visitante estaba acompañado de su hijo.

Las autoridades continúan recopilando testimonios para reconstruir lo sucedido y establecer las circunstancias en las que se produjo la caída.

Pasajeros fueron evacuados de la atracción

Después de la emergencia, Goliath quedó detenida con varios vagones en la parte superior del recorrido. Los pasajeros que permanecían en ella tuvieron que descender por una escalera de emergencia instalada junto a las vías.

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Rahim Hakmati, visitante habitual y abonado de temporada del parque, contó a CNN que llegó cuando varias personas comenzaban a retirarse. Según su relato, observó la montaña rusa detenida durante el ascenso y a los guardias de seguridad alejando a los visitantes. Posteriormente, él y otras personas fueron evacuadas.

Hakamti también explicó que había visitado el parque la noche anterior y que se había subido a Goliath sin notar ninguna anomalía. Sobre esa experiencia, declaró: “Lo que lo hace aún más increíble es que la noche anterior estuvimos en Six Flags y nos subimos a Goliath nosotros mismos. No notamos nada inusual ni tuvimos ningún problema con la atracción esa noche”.

Six Flags suspendió temporalmente otras montañas rusas

Tras lo ocurrido, un portavoz de Six Flags expresó sus condolencias a los allegados del fallecido y manifestó su solidaridad con los visitantes y trabajadores afectados.

“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido hoy con un huésped en nuestro parque”, señaló el representante de la compañía en declaraciones recogidas por Associated Press (AP).

Como medida preventiva, la empresa suspendió temporalmente la operación de nueve montañas rusas en otros seis parques de su cadena, mientras se realizan las revisiones correspondientes. Esta decisión no significa que las autoridades hayan confirmado una falla mecánica como causa del accidente.

Las causas del accidente siguen bajo investigación

Goliath fue inaugurada en 2006, alcanza aproximadamente 60 metros de altura y puede llegar a una velocidad de 112 kilómetros por hora.

La Policía del condado de Cobb continúa trabajando para determinar cómo se produjo el incidente y qué circunstancias provocaron la muerte del visitante y las lesiones de otras cuatro personas.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la causa del accidente. Las autoridades esperan esclarecer los hechos a medida que avancen las investigaciones.