Crecida del río Paraná: Hidroeléctrica abre compuertas y declara emergencia hídrica

Resumen: El caudal de ingreso supera en más de un 40 % los valores habituales de la época. En Yacyretá estiman un paso de agua equivalente a 12 piscinas olímpicas por segundo y suspenden las visitas turísticas.

Minuto30.com .- Una compleja situación hidrológica se desató en la cuenca del río Paraná tras el fuerte incremento en los caudales provenientes de las cuencas altas. La represa de Itaipú (compartida por Brasil y Paraguay), la mayor de Sudamérica y segunda a nivel global, y la central de Yacyretá (Argentina y Paraguay) debieron abrir sus compuertas de alivio de manera simultánea para evacuar el excedente de agua, encendiendo las alertas en todas las poblaciones ribereñas.

Alivio de caudales y suspensión de actividades turísticas

El ingreso masivo de agua hacia los embalses superó en más del 40 % los registros promedio para este período del año, obligando a medidas operativas inmediatas:

Descarga en Yacyretá: La entidad binacional declaró formalmente la emergencia hídrica y habilitó las compuertas del vertedero principal. Los equipos técnicos proyectan erogaciones de entre 29.000 y 32.000 metros cúbicos por segundo, un volumen comparable a vaciar 12 piscinas olímpicas cada segundo.

Cierre preventivo en Itaipú: A unos 25 kilómetros de la Triple Frontera, la central abrió sus vertederos para controlar la cota del lago. Como medida de seguridad, se restringió el tránsito por las vías internas y se cancelaron por completo las visitas guiadas y actividades turísticas.

Evolución incierta: Las autoridades advirtieron que no existe una fecha estimada para el fin del pico de la creciente, ya que el comportamiento del río dependerá de la persistencia de las precipitaciones en las cuencas superiores.

Monitoreo en zonas costeras y el factor sudestada

El avance de la onda de crecida mantiene bajo observación a las ciudades costeras a lo largo del curso del Paraná. No obstante, para sectores más alejados hacia la desembocadura —como el cordón de La Plata, Berisso y Ensenada—, los especialistas aclaran que la crecida del río no deriva automáticamente en inundaciones urbanas:

El riesgo en estas localidades depende de la confluencia de varios factores: precipitaciones locales severas, nivel de saturación de los suelos y la presencia de sudestadas, fenómeno eólico que eleva el Río de la Plata y frena el normal escurrimiento de los arroyos tributarios.

Previsiones climáticas para el trimestre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en sus informes de tendencia que existe una alta probabilidad de registrar precipitaciones por encima de lo normal durante octubre, noviembre y diciembre en la región del Litoral y en áreas del centro del país.

Aunque los modelos estacionales no permiten predecir con exactitud el día o la intensidad de episodios específicos, los organismos de protección civil mantienen un seguimiento constante para activar protocolos tempranos ante posibles anegamientos.

Videos: RedesSociales / Monumental