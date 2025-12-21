Resumen: La tranquilidad de Andes, en el Suroeste antioqueño, se vio interrumpida tras el asesinato de un hombre de 38 años dentro de un establecimiento. La víctima, presuntamente oriunda del Tolima y dedicada a la recolección de café, recibió varios disparos que le causaron la muerte en el lugar. Las autoridades competentes levantaron el cadáver y adelantan investigaciones para determinar móviles y responsables, en medio de una racha de violencia que mantiene en alerta a la región.

¡Tragedia en el Suroeste! Hombre fue asesinado a tiros dentro de un establecimiento en Andes

La tranquilidad del municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño, se vio interrumpida la noche del sábado 20 de diciembre, tras un ataque sicarial que terminó con la vida de un hombre de aproximadamente 38 años.

El crimen ocurrió alrededor de las 8:30 p. m. en un establecimiento ubicado en el casco urbano. Según información preliminar, la víctima recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte en el lugar.

El hombre, presuntamente oriundo del departamento del Tolima, se encontraba en la región realizando labores relacionadas con la recolección de café.

Personal de criminalística se encargó del levantamiento del cadáver y de su posterior traslado a Medicina Legal. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este homicidio, y las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar si el ataque podría estar vinculado con ajustes de cuentas o conflictos de convivencia en el sector.

Este hecho se suma a la racha de violencia que ha afectado a varios municipios del Suroeste antioqueño durante el cierre del año, situación que mantiene en alerta a las patrullas de vigilancia en toda la subregión.