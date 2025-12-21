Resumen: Las autoridades extrajeron del abismo el bus que se accidentó en la vía Segovia-Remedios, accidente que dejó 17 muertos, incluidos 16 estudiantes del Liceo Antioqueño, y 20 heridos. Seis de los sobrevivientes siguen hospitalizados mientras expertos realizan el peritaje del vehículo para determinar las causas del siniestro.

Extraen del abismo el bus accidentado con bachilleres del Liceo Antioqueño; peritaje determinará las causas de la tragedia

Con apoyo de maquinaria especializada, las autoridades lograron extraer los restos del bus que se precipitó a un abismo de más de 40 metros el pasado 14 de diciembre en la vía entre Segovia y Remedios, accidente que dejó un saldo trágico de 17 personas fallecidas, entre ellas 16 jóvenes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del vehículo.

El automotor, severamente dañado en su parte posterior y con las ventanas destrozadas, fue trasladado bajo supervisión de la Policía de Tránsito y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para que expertos realicen los análisis correspondientes y se esclarezcan las causas del siniestro. Entre las hipótesis iniciales se mencionan las fallas mecánicas previas, aunque las investigaciones siguen su curso.

En paralelo, la recuperación de los 20 heridos avanza de manera gradual. Según confirmó Marta Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia a Blu Radio, 14 de los sobrevivientes ya fueron dados de alta tras recibir atención en hospitales de Medellín, Remedios y Yolombó. Los seis restantes continúan bajo observación en clínicas de mediano y alto nivel, debido a la complejidad de sus lesiones. Todos se encuentran estables.

La tragedia sacudió a la comunidad educativa y a los familiares de las víctimas, quienes se reunieron días después para despedir a los jóvenes en una ceremonia realizada en el coliseo de la Unidad Deportiva Tulio Ospina, organizada por la administración municipal y el Liceo Antioqueño.

Con la recuperación del bus, las autoridades esperan obtener información clave que permita esclarecer los factores que desencadenaron este accidente, mientras los sobrevivientes continúan su proceso de recuperación.