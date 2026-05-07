Resumen: Las autoridades de Cali confirmaron el hallazgo sin vida de la persona que cayó accidentalmente en el humedal Isaías Duarte Cancino, en la Comuna 15, luego de un operativo de búsqueda y rescate que se extendió por más de seis horas desde la madrugada, en el que participaron distintos organismos de socorro; la Alcaldía lamentó el hecho y anunció acompañamiento a la familia, mientras se adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias de la muer

¡Tragedia en el oriente de Cali! Hallan sin vida a menor que cayó al humedal Isaías Duarte Cancino

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la persona que había caído accidentalmente en el humedal Isaías Duarte Cancino, ubicado en la Comuna 15 de Cali, luego de más de seis horas de labores de búsqueda y rescate desplegadas desde la madrugada de este jueves.

La emergencia fue reportada hacia la 1:00 de la mañana, cuando el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali recibió una llamada alertando sobre la inmersión de una persona en el cuerpo de agua. A partir de ese momento se activaron los protocolos de atención y coordinación interinstitucional.

Operativo de búsqueda y rescate

De inmediato se puso en marcha el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Desastres (SDGRED), liderado por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de la Alcaldía de Cali.

En el operativo participaron unidades de socorro y organismos operativos como la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, la Policía Nacional de Colombia y el cuerpo de bomberos.

Las labores se concentraron en el humedal Isaías Duarte Cancino, un ecosistema ubicado en el oriente de la ciudad, donde los equipos especializados realizaron recorridos, rastreos y maniobras de verificación en el área.

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Hallazgo tras varias horas de trabajo

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Tras más de seis horas de búsqueda continua, las autoridades informaron que fue encontrado el cuerpo de la persona reportada inicialmente como desaparecida tras la inmersión. El hallazgo puso fin al operativo de rescate que se había extendido durante la madrugada y la mañana.

La administración distrital, en cabeza del alcalde Alejandro Eder, lamentó el fallecimiento del menor de edad y anunció acompañamiento a sus familiares mediante atención psicosocial.

“Se acompaña a los familiares con atención psicosocial. Las causas de la muerte serán determinadas por las autoridades competentes para este caso”, señaló Nicolás Suárez Vallejo, subsecretario para el Manejo de Desastres.

Balance de la emergencia

Desde la Alcaldía de Cali se destacó el trabajo articulado de los organismos de socorro y entidades operativas del sistema de gestión del riesgo, que permitieron atender la emergencia de manera coordinada desde el momento del reporte inicial.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho.