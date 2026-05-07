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Resumen: César Clavijo fue presentado ante un juez, señalado de participar en el homicidio de un patrullero ocurrido el 4 de mayo en el barrio El Vergel, en Cali. Según la Fiscalía, habría disparado contra dos uniformados durante una requisa, dejando uno muerto y otro herido. No aceptó los cargos y fue enviado a prisión.

¡A la cárcel! Cae el presunto asesino de un policía en Cali: Le disparó en plena requisa

La Fiscalía General de la Nación informó que fue presentado ante un juez de control de garantías César Clavijo, señalado de estar presuntamente implicado en el homicidio de un patrullero de la Policía Nacional, hecho ocurrido el pasado 4 de mayo en Cali, Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, los hechos se registraron en el barrio El Vergel, en el oriente de la capital vallecaucana, cuando un patrullero y un subintendente de la Policía intentaron practicarle una requisa al hoy procesado.

En ese momento, Clavijo habría atacado con arma de fuego a los uniformados, causándoles heridas de gravedad.

Producto del ataque, uno de los policías murió debido a las lesiones sufridas, mientras que el otro uniformado resultó herido.

Delitos imputados

El caso quedó en manos de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), quien imputó a Clavijo por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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De acuerdo con la Fiscalía, durante la audiencia el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Medida de aseguramiento

Tras evaluar los elementos presentados por el ente investigador, el juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que el hombre deberá permanecer privado de la libertad mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente las circunstancias del ataque ocurrido en el barrio El Vergel y determinar la responsabilidad del capturado en el crimen del patrullero.