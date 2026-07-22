Resumen: Kaylee Hottle, la actriz de 18 años que dio vida a Jia en Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: The New Empire, falleció tras un accidente de tránsito en Maryland. La noticia fue confirmada por su padre a TMZ y posteriormente lamentada por la escuela para sordos donde estudiaba, mientras seguidores y la industria del cine despiden a una joven promesa de Hollywood.

¡Tragedia en el cine! Muere a los 18 años Kaylee Hottle, actriz que conquistó al público en Godzilla vs. Kong

La industria del entretenimiento está de luto tras conocerse el fallecimiento de Kaylee Hottle, la joven actriz estadounidense que dio vida a Jia en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: The New Empire. La intérprete murió a los 18 años luego de verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Maryland, Estados Unidos.

La noticia fue revelada inicialmente por TMZ, medio al que Joshua Hottle, padre de la actriz, confirmó el fallecimiento. Según explicó, el accidente ocurrió en la mañana del martes 21 de julio y la joven murió mientras era trasladada a un centro médico.

Posteriormente, Joshua compartió un video en Facebook utilizando el lenguaje de señas estadounidense para informar la tragedia. Junto a la publicación escribió: “Estoy tomando un vuelo que nunca me gustaría tomar”, mensaje con el que anunció que viajaba desde Texas hacia Maryland para reclamar el cuerpo de su hija.

Una joven promesa que dejó huella en el Monsterverse

Kaylee Hottle alcanzó reconocimiento internacional en 2021 al interpretar a Jia, una niña sorda que desarrolla un estrecho vínculo con Kong y se comunica con él mediante lenguaje de señas, uno de los personajes más recordados de Godzilla vs. Kong.

Su actuación fue ampliamente destacada y le permitió regresar al universo cinematográfico de Legendary Pictures y Warner Bros. con Godzilla x Kong: The New Empire, estrenada en 2024.

Gracias a ese trabajo, la actriz recibió una nominación al Premio Saturn en la categoría de mejor interpretación de un actor o actriz joven.

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Además de su participación en la franquicia, Hottle también hizo parte del elenco de un episodio de la serie Magnum P.I., emitido en 2021.

Su historia estuvo ligada a la comunidad sorda

Kaylee nació el 1 de mayo de 2007 en Atlanta, Georgia, y pertenecía a una familia profundamente vinculada con la comunidad sorda. Tanto ella como sus padres eran personas sordas y, de acuerdo con información publicada por The Houston Chronicle, cuatro generaciones de la familia paterna compartían esa condición.

La joven cursaba su último año de estudios en la Texas School for the Deaf, institución que lamentó públicamente su fallecimiento mediante un comunicado difundido en redes sociales.

“Es con profunda tristeza que compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras estudiantes de último año, Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland”, expresó la institución.

En el mismo mensaje agregó: “Nuestros corazones están con la familia de Kaylee, amigos, compañeros de clase y todos los que la conocieron y amaron durante este momento increíblemente difícil”.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente en el que perdió la vida la actriz, cuyo trabajo fue reconocido por visibilizar la comunidad sorda en una de las franquicias cinematográficas más exitosas de los últimos años.