¡Felicidad total! Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron el nacimiento de su segunda hija

Resumen: Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron el nacimiento de su hija Myla, compartiendo emotivas fotografías familiares en redes sociales para celebrar su llegada. La pequeña es la segunda hija en común de la pareja y el octavo hijo del cantante puertorriqueño. La modelo paraguaya y el artista expresaron su felicidad por haber cumplido el sueño de tener una niña, marcando una nueva etapa en su hogar tras haberse casado en enero de 2023.

Marc Anthony y Nadia Ferreira compartieron con sus seguidores una de las noticias más importantes para su familia: el nacimiento de su segunda hija en común. La pareja confirmó la llegada de la pequeña Myla mediante una publicación en sus redes sociales, donde también mostró las primeras imágenes junto a la recién nacida.

Fue la propia modelo paraguaya quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, en la que publicó una serie de fotografías en blanco y negro acompañadas de su esposo y de su hijo mayor, Marco Antonio. En una de las imágenes, el pequeño aparece sosteniendo a su hermana, mientras que otra muestra las manos de los cuatro integrantes de la familia.

Junto a las fotografías, Ferreira escribió un mensaje en el que expresó la felicidad que vive junto al cantante por la llegada de la bebé.

“Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa. Estamos en las nubes”.

La publicación rápidamente recibió miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de seguidores y figuras del entretenimiento. Además, la modelo utilizó las historias de Instagram para mostrar parte del recibimiento que tuvo en su hogar tras regresar con la recién nacida. En las imágenes se observaban arreglos florales y decoración en tonos rosados preparados para celebrar la llegada de la nueva integrante de la familia.

Myla se convierte en la segunda hija de la pareja

Con el nacimiento de Myla, Marc Anthony y Nadia Ferreira amplían su familia. Su primer hijo juntos, Marco Antonio, conocido cariñosamente como «Marquitos», nació en 2023 y ahora asume el papel de hermano mayor.

La llegada de la bebé también representa el octavo hijo para el intérprete de Vivir mi vida, quien es padre de otros seis hijos fruto de relaciones anteriores.

Entre ellos se encuentra Arianna Muñiz, nacida durante su relación con Debbie Rosado; Cristian y Ryan Muñiz, hijos de su matrimonio con Dayanara Torres; y los mellizos Emme y Max Muñiz, nacidos de su relación con Jennifer López.

La pareja había manifestado su deseo de tener una niña

Antes del nacimiento de Myla, Marc Anthony y Nadia Ferreira habían hablado públicamente sobre su deseo de ampliar la familia. En una entrevista concedida a la revista Hola, ambos contaron que esperaban con ilusión la llegada de una niña.

“Siempre quisimos tener otro bebé y obviamente nuestro sueño era que fuese una niña y se nos dio. Dios nos dio la bendición de esperar una niña”, expresó la pareja durante esa conversación.

Ferreira también recordó el momento en que conocieron el sexo del bebé.

“Él quería una niña y yo también, y nos enteramos en ese momento. Fue muy especial. Nos enteramos en Año Nuevo, o sea, el 31 de diciembre. A alguien de mi familia le habían dado la noticia, porque estaba mi familia acá en Miami para las fiestas. Nos habían dado justo el 31 de diciembre los resultados”, relató la modelo.

Marc Anthony y Nadia Ferreira contrajeron matrimonio en enero de 2023 en una ceremonia realizada en Miami. Desde entonces han compartido distintos momentos de su vida familiar con sus seguidores y, ahora, celebran una nueva etapa con la llegada de Myla, quien completa el hogar que han construido junto a su hijo mayor.