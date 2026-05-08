Resumen: Un hombre de 29 años murió la mañana de este viernes en el centro comercial Nuestro Bogotá, en Engativá, tras un accidente ocurrido dentro de un ascensor. El trabajador fue hallado sin vida en la cabina del elevador, en hechos que aún no están claros. La Policía y el CTI de la Fiscalía adelantan la investigación para establecer qué ocurrió, mientras el centro comercial no se ha pronunciado oficialmente.

¡Tragedia en el CC Nuestro Bogotá! Joven de 29 años murió tras fatal accidente en un ascensor

Un grave hecho se registró en la mañana de este viernes 8 de mayo en el centro comercial Nuestro Bogotá, ubicado en la localidad de Engativá, muy cerca del aeropuerto El Dorado, donde un hombre de 29 años perdió la vida tras un accidente dentro de un ascensor.

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, la emergencia se reportó alrededor de las 8:30 a. m., cuando unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron alertadas sobre una situación irregular dentro del complejo comercial.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida del joven al interior de la cabina de un ascensor que funcionaba en un área correspondiente a uno de los restaurantes del centro comercial.

El hombre, quien trabajaba en dicho establecimiento, habría caído desde el cuarto piso en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Por ahora, no se ha determinado si el hecho obedeció a una falla mecánica, un accidente laboral o alguna otra condición asociada al sistema de ascensores 3del edificio.

Personal médico que acudió al punto confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales. La escena fue acordonada mientras se realizaban las primeras labores de inspección judicial.

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El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que inició la recolección de material probatorio, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad del centro comercial y testimonios de personas que se encontraban en el lugar al momento de los hechos.

El objetivo de estas diligencias es establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y si hubo algún tipo de responsabilidad técnica o humana.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del trabajador fallecido. Tampoco se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la administración del centro comercial Nuestro Bogotá, lo que ha generado expectativa frente a las condiciones en las que operaba el ascensor involucrado.

El suceso ha causado conmoción entre empleados y visitantes del lugar, especialmente por tratarse de un espacio altamente concurrido y cercano a una de las zonas más transitadas de la capital.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen fallas en los protocolos de seguridad o en el mantenimiento del sistema de elevadores del establecimiento.