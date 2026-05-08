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Resumen: La Fiscalía, a través del CTI en Bogotá, realizó operativos en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar que permitieron la incautación de 3.963 botellas de licor presuntamente adulterado. En las diligencias también fueron hallados insumos utilizados para la posible falsificación de bebidas alcohólicas, como tapas, sellos y estampillas. El material, avaluado en cerca de 205 millones de pesos, fue legalizado por un juez de control de garantías y quedó bajo investigación por posibles afectaciones a la salud pública.

¡Golpe al licor adulterado en Bogotá! Incautan cerca de 4.000 botellas en operativos simultáneos

La Fiscalía General de la Nación legalizó la incautación de 3.963 botellas de licor presuntamente adulterado halladas durante operativos realizados en distintos puntos de Bogotá, en procedimientos que dejaron al descubierto insumos utilizados para la posible falsificación de bebidas alcohólicas.

Las diligencias fueron adelantadas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Bogotá, mediante allanamientos y registros simultáneos ejecutados en cuatro inmuebles ubicados en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar, entre ellos bodegas y otros predios utilizados para almacenamiento.

Según la información oficial, en el lugar fueron encontrados licores de diferentes marcas junto con materiales asociados a su presunta manipulación, como tapas, sellos, pliegos de estampillas, anillos de seguridad y contratapas, elementos que habrían sido utilizados para simular productos originales.

Incautadas 4.000 botellas de licor adulterado, listas para la venta. La investigación de @FiscaliaCol con el apoyo del Gaula Militar logró este resultado en bodegas y predios de los Mártires y Ciudad Bolívar. Pilas a donde compra el trago, un licor falso puede causar la muerte.… pic.twitter.com/aU1rKaMip8 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 8, 2026

Durante el procedimiento también participaron funcionarios de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén, quienes apoyaron la recolección del material probatorio hallado en los inmuebles intervenidos.

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Posible riesgo para la salud pública

De acuerdo con un análisis preliminar realizado por expertos en química, fotografía, video y topografía, los elementos incautados no cumplirían con las características técnicas ni con los sistemas de seguridad propios de los productos originales. Esto abre la posibilidad de que se trate de licor adulterado que podría representar un riesgo para la salud de los consumidores.

Las autoridades indicaron que el material incautado, junto con los insumos utilizados para su posible falsificación, tendría un valor aproximado de 205 millones de pesos.

Acompañamiento institucional

Los operativos contaron con el apoyo del GAULA Militar Cundinamarca, el Batallón de Policía Militar N.º 13 y la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca, en el marco de las acciones conjuntas para combatir el contrabando y la adulteración de productos en la capital.

La Fiscalía informó además que un juez de control de garantías legalizó el procedimiento y la incautación del material, lo que permitirá continuar con las investigaciones para determinar los responsables de la posible red de distribución y producción de licor adulterado en la ciudad.