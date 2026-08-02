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Resumen: Dos helicópteros que apoyaban las labores de extinción de un incendio forestal chocaron en pleno vuelo en Psatha, Grecia, dejando dos personas muertas y otras dos heridas. El accidente quedó registrado en video y ocurrió mientras los equipos de emergencia enfrentaban varios frentes de fuego que han obligado a evacuar localidades y han consumido miles de hectáreas. Las autoridades mantienen la investigación para establecer qué provocó la colisión.

¡Tragedia en el aire! Video capta choque de dos helicópteros que combatían incendio en Grecia

Un accidente entre dos helicópteros que participaban en las labores para controlar un incendio forestal en Grecia dejó dos personas muertas y otras dos heridas. El momento del choque quedó registrado en video y las imágenes permiten observar cómo las aeronaves volaban a poca distancia antes de colisionar.

El accidente ocurrió en Psatha, localidad costera situada aproximadamente a 60 kilómetros al oeste de Atenas. Los aparatos habían sido contratados por el Cuerpo de Bomberos para apoyar la extinción del fuego y habían despegado desde el aeropuerto militar de Elefsina.

En la grabación difundida por medios locales se observa cómo uno de los helicópteros impacta contra la parte inferior del otro. Después del choque, una de las aeronaves se incendia, pierde la hélice principal y cae al suelo.

En Grecia, unos helicopteros estaban llevando agua para combatir un incendio en Atenas y se estamparon en el aire pic.twitter.com/7bUifRENOB — ElBuni (@therealbuni) August 2, 2026

El cuerpo de bomberos confirmó la muerte de los dos ocupantes de uno de los helicópteros. Vassilis Vathrakogiannis, portavoz de la institución, informó que fueron trasladados inconscientes a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

“Los pilotos fueron trasladados inconscientes al hospital, donde se certificó su fallecimiento”, declaró Vathrakogiannis en televisión.

Los otros dos tripulantes sobrevivieron y fueron llevados a un centro médico con heridas leves.

Reportes difieren sobre la identidad de los fallecidos

La información entregada por las fuentes citadas no coincide sobre la nacionalidad de las dos personas que murieron.

La emisora Skai informó que se trataba de un piloto rumano y un copiloto griego. Por su parte, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis indicó en un comunicado que las víctimas eran un ciudadano danés y uno griego.

Tampoco existe una confirmación unificada sobre el modelo de las aeronaves. Algunos medios las identificaron como helicópteros Bell, mientras que los reportes suministrados mencionan modelos como Bell 214 y Bell 124.

Las autoridades aún investigan qué provocó la colisión. Tampoco se había establecido, según la información disponible, si los tripulantes griegos pertenecían a la Fuerza Aérea, cuyos integrantes suelen participar en este tipo de operaciones.

Mientras avanza la investigación, la televisión estatal ERT informó que los helicópteros Bell de la zona fueron inmovilizados.

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El incendio ha obligado a evacuar varias zonas

El accidente ocurrió en medio de una emergencia que afecta distintas áreas de Grecia. El fuego que avanzaba por la zona de Psatha y sus alrededores había consumido miles de hectáreas de bosques y vegetación y mantenía activos varios frentes.

En el área cercana a Porto Germeno, el meteorólogo e investigador del Observatorio Nacional Théodore Giannaros estimó que las llamas habían afectado más de 10.000 hectáreas y advirtió que el incendio podría ser clasificado como un megaincendio.

“Lamentablemente, es muy probable (si no casi seguro) que este incendio sea clasificado como un megaincendio”, escribió en Facebook.

Las llamas alcanzaron viviendas en Kryo Pigadi, en Vilia, y avanzaron hacia sectores de Agios Nektarios y el monte Pateras, con riesgo para zonas próximas a Megara.

Ante la expansión del fuego, las autoridades ordenaron evacuar ocho localidades y la zona industrial de Megara. Los fuertes vientos también dificultaron durante varias horas el trabajo de las aeronaves destinadas a combatir las llamas.

El primer ministro Mitsotakis se refirió a las condiciones meteorológicas y a las dificultades para mantener las operaciones aéreas.

“Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves de las que disponemos pueden operar con seguridad”, escribió el mandatario en Facebook.

Otros incendios mantienen la emergencia

Grecia también enfrenta otros focos. En Cefalonia, una zona boscosa fue afectada por un incendio que comenzó el sábado. La agencia ANA informó sobre la detención de un hombre de 44 años, señalado como sospechoso de haber provocado deliberadamente ese fuego.

En Creta y Paros también se registraron incendios durante la semana. Según meteo.gr, estos afectaron otras 6.000 hectáreas.

La emergencia se suma a la muerte de tres bomberos ocurrida días atrás mientras combatían incendios en Creta y el sur de la península del Peloponeso. Con el accidente de los helicópteros, los reportes citados elevan a cinco las víctimas mortales relacionadas con los incendios recientes en Grecia.

Las autoridades continúan investigando las causas de la colisión ocurrida en Psatha, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores para contener los diferentes focos que afectan al país.