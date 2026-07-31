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Resumen: Un avión de combate F-35B del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se estrelló cerca de la Estación Aérea de Miramar, en San Diego, California, generando un incendio en la zona. El piloto, único tripulante de la aeronave, logró activar el sistema de eyección antes del impacto y fue trasladado a un centro médico en condición estable. Las autoridades militares iniciaron una investigación para establecer las causas del accidente, mientras equipos de emergencia atendieron la situación en la base.

¡Emergencia en California! Se estrelló un avión de combate F-35B de más de US$100 millones

Un avión de combate F-35B del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sufrió un accidente en inmediaciones de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar, en San Diego, California. La aeronave cayó durante la mañana de este viernes y provocó un incendio en la zona, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 a. m., hora local, cuando la aeronave asignada al Grupo Aéreo 11 de la 3.ª Ala Aérea de los Marines se precipitó a tierra cerca de la instalación militar.

Tras el impacto, imágenes difundidas en redes sociales mostraron una gran columna de humo negro y la magnitud del incendio generado en el lugar. Las unidades de emergencia se desplazaron hasta la zona para atender la situación y asegurar el área.

Piloto sobrevivió tras activar el asiento eyectable

El Cuerpo de Marines confirmó que el piloto, quien era la única persona que se encontraba a bordo del avión, logró activar el sistema de eyección antes de la caída de la aeronave.

El capitán Steven Keenan, portavoz del Cuerpo de Marines, explicó que el piloto fue rescatado posteriormente y trasladado a un centro médico local.

Las autoridades militares indicaron que el piloto se encontraba en condición estable y que las lesiones que presentaba no comprometían su vida.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales relacionadas con el accidente.

🇺🇸🚨 Se estrella un F-35 en la base de los Marines de San Diego 💥 La aeronave se accidentó en la base aérea de Miramar, en San Diego (suroeste de EEUU). Circulan videos que muestran un incendio y columnas de humo negro provenientes del lugar. 👉 Los servicios de emergencia se… pic.twitter.com/w4nlBLrfpK — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 31, 2026

Autoridades investigan las causas del accidente

Luego de la emergencia, las autoridades militares iniciaron una investigación para determinar qué ocasionó la caída del avión.

El portavoz de la base informó que entregarán más detalles a medida que avance el proceso de análisis del accidente y se establezcan las circunstancias que llevaron al siniestro.

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Por ahora, no se ha confirmado una causa específica del incidente.

El avión accidentado es uno de los modelos más avanzados de Estados Unidos

El F-35B pertenece a una familia de aeronaves de combate consideradas entre las más avanzadas desarrolladas por Estados Unidos. Este modelo es utilizado por el Cuerpo de Marines y cuenta con tecnología diseñada para reducir su detección por radares, además de sistemas avanzados de sensores y guerra electrónica.

El programa F-35 es uno de los proyectos militares más costosos de Estados Unidos. El valor de cada aeronave supera los 100 millones de dólares, dependiendo de la versión, sin contar los gastos relacionados con mantenimiento, entrenamiento e investigación.

La aeronave también es utilizada por fuerzas militares de países aliados que incorporaron este modelo a sus flotas de combate.

Una base reconocida por la historia de la aviación militar

La Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar, donde ocurrió el accidente, es una instalación conocida dentro del ámbito militar estadounidense. El lugar fue sede de la escuela de entrenamiento de pilotos que posteriormente inspiró la fama internacional de la película “Top Gun”.

El accidente del F-35B ocurre mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas del hecho y determinar las condiciones en las que se produjo la caída de la aeronave.

Mientras tanto, los equipos de emergencia y personal militar continúan con las labores correspondientes tras el incidente registrado en la base aérea de San Diego.