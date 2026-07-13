Resumen: Un colombiano de 26 años murió en un tiroteo en el que estuvo implicado el ICE durante un procedimiento en Biddeford, Maine. Organizaciones de migrantes aseguran que el joven tenía permiso de trabajo y residencia legal en Estados Unidos, mientras el FBI y otras autoridades investigan las circunstancias del caso. El hecho ha generado llamados a esclarecer lo ocurrido y garantizar transparencia en la inves

¡Tragedia en EE. UU.! Joven colombiano muere en tiroteo en el que estuvo implicado el ICE

Un procedimiento en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) terminó con la muerte de una persona en Biddeford, estado de Maine, y abrió una investigación sobre el uso de la fuerza durante este tipo de operativos.

Aunque las autoridades federales no han revelado oficialmente la identidad del fallecido, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes sostienen que se trataría de un ciudadano colombiano de 26 años que residía legalmente en Estados Unidos y contaba con autorización para trabajar.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 13 de julio en una zona residencial de Biddeford. Desde entonces, la Policía Estatal de Maine, el Departamento de Seguridad Pública y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) adelantan las pesquisas para esclarecer lo sucedido.

Organizaciones identifican a la presunta víctima

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, quien confirmó que una persona murió en un procedimiento en el que estuvo involucrado el ICE y señaló que las autoridades estatales iniciaron la recolección de pruebas.

Posteriormente, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC) y la organización Presente! Maine aseguraron que la víctima sería un colombiano de 26 años con permiso de trabajo vigente y número de Seguro Social. Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada por las autoridades federales.

Según CBS News, la organización Project Relief Maine informó que el joven hacía parte de su comunidad y que ya acompaña a sus familiares. En un comunicado expresó que se trataba de «una persona joven cuya vida fue interrumpida» y pidió que el caso sea investigado para que se haga justicia.

Diferentes versiones sobre lo ocurrido

Hasta el momento no existe una versión oficial sobre cómo se desarrollaron los hechos.

La Policía de Biddeford informó a CNN que respondió a un «incidente policial» en la intersección de Pool Street con Hill Street y aseguró que no existía riesgo para la comunidad. También indicó que toda la información relacionada con el procedimiento corresponde al ICE y a las agencias federales.

Medios locales estadounidenses han señalado de manera preliminar que el ciudadano colombiano habría intentado atropellar a un agente del ICE, quien respondió disparando en presunta defensa propia. No obstante, esa versión no ha sido confirmada y hace parte de la investigación.

Imágenes difundidas por medios estadounidenses muestran un vehículo con múltiples impactos de bala en el parabrisas del lado del conductor, elemento que ahora forma parte del material probatorio.

OMG. They still dropped him on the ground and handcuffed him after a bullet through his head. pic.twitter.com/AsKoHCkZPO https://t.co/pNKH95bryc — David J. Bier (@David_J_Bier) July 13, 2026

Reacciones tras la muerte del colombiano

El caso provocó una fuerte reacción entre organizaciones de apoyo a migrantes.

En un pronunciamiento conjunto, MIRC y Presente! Maine afirmaron:

«Estamos devastados e indignados por la muerte de un joven colombiano de 26 años durante un tiroteo que involucró al ICE en Biddeford».

Esto le podría interesar: ¡Tragedia en Vietnam! Naufragio de embarcación turística deja al menos 15 muertos y 21 sobrevivientes

La directora de MIRC, Mufalo Chitam, manifestó:

«Hoy, un miembro de 26 años de nuestra comunidad está muerto tras un incidente con ICE. Estamos de luto, estamos furiosos y no permitiremos que su muerte sea tratada como rutinaria o inevitable».

Por su parte, Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente! Maine, sostuvo:

«No permitiremos que esta muerte se reduzca a una nota al pie en las estadísticas de control de esta administración. No hay libertad hasta que todos sean libres».

Project Relief Maine pidió respetar la privacidad de la familia durante el duelo y reiteró su llamado para que el proceso avance con transparencia.

La representante demócrata Chellie Pingree aseguró sentirse «consternada y enojada» tras conocer el caso, mientras que el alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, declaró:

«Una persona ha muerto, y sus seres queridos y las personas de nuestra comunidad merecen respuestas claras sobre lo que pasó».

La gobernadora Janet Mills confirmó que fue informada del incidente y señaló que las autoridades estatales colaboran con las agencias federales para esclarecer los hechos.

Hasta el cierre de esta información, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, no había emitido un pronunciamiento oficial, ni tampoco el Gobierno colombiano.

El caso ocurre pocos días después de otro operativo en Houston, Texas, en el que murió el ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante una intervención del ICE. Mientras avanzan las investigaciones en Maine, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes insisten en que se esclarezcan plenamente las circunstancias de la muerte del joven colombiano.