¡Tragedia en Duitama! Grave accidente ferroviario deja a una mujer embarazada fallecida y tres personas heridas

Resumen: Un accidente ferroviario ocurrido el sábado 17 de enero en Duitama, Boyacá, dejó como saldo la muerte de una mujer embarazada y varias personas heridas. Dos vagones de un tren operado por el Consorcio FerreoBelen se desacoplaron y avanzaron fuera de control, impactando un vehículo en la Glorieta del Hospital. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional, y un ayudante del tren también resultó lesionado. Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido, mientras la comunidad expresa su consternación.

Un grave accidente ferroviario estremeció este sábado 17 de enero al municipio de Duitama, Boyacá, dejando como saldo la muerte de una mujer embarazada y al menos tres personas heridas. El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando un tren operado por el Consorcio FerreoBelen sufrió el desacople de dos vagones que terminaron fuera de control, arrastrando un vehículo particular en la Glorieta del Hospital.

Según información preliminar de las autoridades locales, los vagones, cargados con bloques de concreto, se separaron de la locomotora durante una operación rutinaria y avanzaron sin frenos por la vía que atraviesa sectores urbanos de la ciudad. El primer choque se produjo en la zona de la Plaza de Mercado, donde solo se registraron daños materiales. Sin embargo, el peligro se intensificó al llegar a la Glorieta del Hospital, donde los vagones impactaron violentamente un automóvil ocupado por una familia.

La víctima fatal fue una mujer embarazada de 26 años. Su esposo y su hijo de cinco años resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Regional de Duitama. Según los reportes médicos, el menor presenta politraumatismos múltiples y se encuentra estable, mientras que el adulto permanece bajo supervisión tras recibir atención por diversas lesiones.

Esto le podría interesar: Atlético Nacional confirma bajas sensibles para el debut ante Boyacá Chicó

Además, un ayudante del operador del tren también resultó lesionado y continúa bajo valoración médica. Los organismos de socorro, incluyendo la Defensa Civil, Bomberos, Policía y personal de la Fiscalía, atendieron la emergencia de manera inmediata, aseguraron la zona y realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima.

La Alcaldía de Duitama expresó su profundo pesar por la pérdida de la mujer y su bebé, y aseguró que se adelantarán investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos. Entre las acciones previstas se incluyen la revisión de cámaras de seguridad, la realización de mesas de trabajo interinstitucionales con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la adopción de medidas administrativas contra el Consorcio FerreoBelen, responsable de la operación ferroviaria.

La tragedia ha generado conmoción en la comunidad, que se ha volcado en apoyo a la familia afectada, mientras las autoridades continúan con las labores de investigación y seguridad.