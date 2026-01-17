Menú Últimas noticias
    Ataque con drones del ELN dejó un soldado muerto y varios heridos en el Catatumbo

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Un ataque con drones del ELN en el Catatumbo dejó un soldado muerto y varios militares heridos durante operaciones del Ejército en Tibú.

    La guerra en el Catatumbo ha escalado a niveles tecnológicos alarmantes. En la vereda Las Palmeras, zona rural de Tibú (Norte de Santander), tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 fueron blanco de un ataque con drones cargados con explosivos, presuntamente perpetrado por el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

    La acción criminal cobró la vida del soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo del Valle del Cauca, quien no sobrevivió a la detonación aérea mientras adelantaba labores de control territorial en esta convulsa región.

    El ataque no solo fue letal, sino que dejó a otros cuatro uniformados heridos. Dos suboficiales y dos soldados profesionales sufrieron lesiones por esquirlas tras el estallido de los artefactos lanzados desde el aire.

    Debido a la gravedad de las heridas, las víctimas tuvieron que ser evacuadas de emergencia en helicóptero hacia clínicas de alta complejidad en Cúcuta.

    El Ejército Nacional denunció que el uso de estos explosivos mediante tecnología no convencional es una práctica recurrente del ELN para golpear a la Fuerza Pública sin exponerse al combate directo, violando flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario.

    El Catatumbo sigue siendo una “olla a presión” debido a la disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal.

    Las autoridades advierten que el uso de drones con explosivos se está convirtiendo en el arma preferida de los grupos ilegales, lo que pone en máximo riesgo no solo a los militares, sino también a los campesinos que quedan atrapados en medio de las detonaciones.

    A pesar del golpe, el Ejército aseguró que no se retirará de la zona y que intensificará las operaciones para neutralizar a esta estructura del ELN que mantiene bajo asedio al departamento de Norte de Santander.

