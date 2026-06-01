Resumen: Una tormenta eléctrica en Doradal, Magdalena Medio antioqueño, provocó la muerte de 25 cabezas de ganado tras el impacto de un rayo en un potrero durante un fuerte aguacero, generando pérdidas para un productor de la zona. El ganadero lamentó lo ocurrido y destacó el esfuerzo detrás de cada animal, mientras el hecho reaviva la preocupación en el sector por los riesgos en temporadas de lluvias intensas.

¡Tragedia en Doradal! Un rayo mató 25 cabezas de ganado en medio de un fuerte aguacero

Una fuerte tormenta eléctrica registrada en el corregimiento de Doradal, en el Magdalena Medio antioqueño, terminó en una emergencia para el sector ganadero, luego de que una descarga atmosférica impactara un potrero y causara la muerte de 25 cabezas de ganado.

El hecho se presentó en medio de un aguacero, cuando los animales se encontraban agrupados en el terreno buscando refugio. De acuerdo con el reporte entregado por el propietario de la finca, el rayo habría caído directamente en la zona donde permanecía el hato, provocando la muerte inmediata de varios ejemplares.

Así fue la pérdida del hato

El balance de animales afectados incluye un toro, nueve vacas, nueve crías machos y seis crías hembras. En imágenes grabadas en el lugar se observa el panorama dejado por la descarga eléctrica, con los cuerpos de los animales dispersos en diferentes puntos del potrero, algunos cerca de cercas de alambre de púas y otros bajo árboles, lugares donde el ganado suele resguardarse durante las lluvias.

El propietario relató que este tipo de situaciones representan uno de los golpes más duros para quienes viven de la actividad ganadera, debido al tiempo, esfuerzo e inversión que hay detrás de cada animal.

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Un golpe económico y un mensaje al sector

Aunque la pérdida representa un fuerte impacto económico, el ganadero decidió compartir lo ocurrido como una forma de visibilizar los riesgos que enfrentan quienes trabajan en el campo. Además, envió un mensaje de resiliencia al gremio, resaltando la importancia de continuar pese a las adversidades.

Tormentas eléctricas y riesgos para el ganado

Este tipo de hechos, aunque poco frecuentes, pueden presentarse durante tormentas eléctricas intensas, especialmente cuando el ganado permanece agrupado en zonas abiertas o bajo árboles. Las descargas pueden afectar amplias áreas del terreno y generar daños simultáneos en varios animales.

El caso ha reavivado la preocupación en el sector ganadero sobre la exposición del ganado a fenómenos naturales extremos, especialmente en temporadas de lluvias, donde las tormentas eléctricas se vuelven más recurrentes en distintas regiones del país.