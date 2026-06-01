DJ vinculado a tragedia en Guatapé rompe el silencio, niega acusaciones y denuncia amenazas de muerte

Resumen: El DJ conocido como “Coco” se pronunció tras ser mencionado en la investigación por la muerte de un joven en el embalse de Guatapé, negó cualquier participación en los hechos y aseguró que no estuvo involucrado en la riña. Además, afirmó que ha recibido amenazas de muerte por las versiones difundidas en redes sociales y que ya interpuso acciones legales mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.

La investigación por la muerte de Alexander Avendaño, el joven de 22 años que falleció tras caer al embalse El Peñol-Guatapé el pasado 24 de mayo, sigue generando nuevas reacciones. En medio de las indagaciones que adelantan las autoridades para esclarecer lo ocurrido durante una actividad turística en una embarcación, una de las personas mencionadas en redes sociales decidió pronunciarse públicamente.

Se trata de José Daniel, conocido artísticamente como “DJ Coco”, quien difundió un video en sus plataformas digitales para responder a los señalamientos que han surgido en su contra desde que comenzaron a circular grabaciones del incidente.

Según explicó, su nombre terminó involucrado en la conversación pública debido a que en uno de los videos del altercado varias personas gritan su apodo, situación que, asegura, llevó a numerosos usuarios a concluir erróneamente que había participado en la confrontación.

Desde el inicio de su pronunciamiento, el artista negó cualquier relación con la agresión que precedió la caída del joven al agua y sostuvo que durante los hechos se encontraba alejado del lugar donde se presentó la riña.

“Voy a hablar desde mi perspectiva y desde lo que yo logré observar el día de los sucesos, ya que en ningún momento estuve involucrado en la riña”, manifestó.

Niega haber participado en la pelea

Uno de los puntos que más ha generado controversia en redes sociales es la identidad de una de las personas que aparece en los videos difundidos del incidente. Frente a ello, José Daniel aseguró que ha sido confundido con otro asistente que vestía prendas de colores llamativos.

El DJ indicó que durante el evento utilizaba una camisa azul oscura, por lo que rechaza las versiones que lo relacionan con el hombre que aparece en algunas imágenes.

Además, recordó que para la fecha de los hechos atravesaba un proceso de recuperación médica tras una cirugía en una de sus manos, situación que limitaba considerablemente su movilidad.

“Tampoco estuve pegándole al joven ni nada de las acusaciones que la gente está diciendo hacia mí (…) Lo que la gente no sabe es que las personas que me estaban llamando lo estaban haciendo era para que yo no me metiera en la riña y no pudiera salir lastimado, ya que para esa fecha tenía todavía el yeso de mi cirugía. Entonces la gente lo estaba haciendo para que yo me evitara y no me metiera al problema”.

De acuerdo con su relato, el procedimiento quirúrgico se había realizado apenas días antes del recorrido turístico y aún conservaba el yeso que le impedía utilizar la mano con normalidad.

“Primeramente, no me daba para meterme en la riña, ya que por motivos de salud de mi mano no podría meterme a la riña, ya que por cuestiones de salud no me daba para hacer nada. Tampoco podría intervenir en el caso, ya que tenía el yeso todavía en mi mano y si iba a intervenir, lo más seguro fuera que me lastimaran, ya que llevaba la operación nada más de ocho días”.

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Denuncia amenazas y ataques en redes

Más allá de las acusaciones, el artista aseguró que las consecuencias han trascendido el ámbito digital. Según relató, durante los últimos días ha recibido numerosos mensajes ofensivos, llamadas intimidatorias y amenazas dirigidas tanto a él como a miembros de su familia.

“He recibido un sinfín de mensajes, llamadas y amenazas de muerte, incluso amenazas contra mi familia que no tienen nada que ver en esto (…) por la simple razón de gente sin sentido de pertenencia que sale a hablar solamente respecto a lo que las demás personas dicen”.

Ante esta situación, decidió acudir a las autoridades para iniciar acciones legales contra quienes, según afirma, han difundido información falsa que afecta su imagen y su seguridad.

“Como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Por eso mismo, yo, mi persona, decidí acudir a procesos legales para que sea por este medio que tarde o temprano la verdad salga a flote. He colaborado plenamente con las autoridades y he entregado toda la información requerida en la Fiscalía para que se esclarezca la situación. Por respeto al proceso y a las personas involucradas, no haré más comentarios en el momento”.

La investigación continúa

Mientras tanto, la Fiscalía y los organismos judiciales continúan recopilando testimonios, revisando material audiovisual y analizando los hechos ocurridos en la embarcación turística.

Las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias que rodearon la caída de Alexander Avendaño al embalse y determinar si existió alguna responsabilidad de terceros antes de que el joven desapareciera en el agua.

El cuerpo de la víctima fue recuperado varios días después de intensas labores de búsqueda en las que participaron organismos de socorro y equipos especializados.

En medio del proceso, José Daniel insistió en que espera que las investigaciones permitan aclarar lo sucedido y definir responsabilidades con base en pruebas verificadas, no en versiones difundidas en redes sociales.

“Gracias de verdad a quienes han esperado el resultado de las investigaciones antes de emitir juicio. Quienes me conocen saben en realidad la clase de persona que soy. Me duele profundamente lo ocurrido, pero también me duele que me estén implicando en una situación en la cual yo no tuve participación”.