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Resumen: Un adolescente de 17 años murió en Castilla, Medellín, tras un tiroteo ocurrido durante un operativo policial por un presunto hurto. En el hecho también fue aprehendido otro menor, mientras las autoridades investigan si la víctima estaba involucrada y cómo se produjeron los disparos.

¡Tragedia en Castilla! Adolescente murió en medio de tiroteo durante operativo por presunto hurto

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los hechos que dejaron sin vida a un adolescente de 17 años en la comuna Castilla, en Medellín, luego de un intercambio de disparos registrado en la madrugada de este sábado.

El caso ocurrió hacia las 2:50 a. m. en el sector Caribe, cerca del barrio El Progreso, en medio de un procedimiento policial relacionado con un presunto intento de hurto a una pareja que se movilizaba en motocicleta.

Intervención policial y cruce de disparos

De acuerdo con la información preliminar, varios hombres en motocicleta habrían interceptado a una pareja con la intención de cometer un robo. En ese momento, unidades de la Policía que patrullaban la zona reaccionaron ante la situación.

Según el reporte oficial, uno de los presuntos implicados habría sacado un arma de fuego, lo que dio lugar a un intercambio de disparos con los uniformados. En medio de la situación, algunos de los involucrados huyeron del lugar, mientras que otro menor de edad fue aprehendido durante el operativo.

Hallazgo del menor sin vida

Minutos después del tiroteo, las autoridades encontraron a un adolescente tendido en la vía pública, junto a una motocicleta sin placas. El joven presentaba una herida por arma de fuego y falleció en el lugar antes de recibir atención médica.

La víctima fue identificada como Marlon Rivas Rojas, de 17 años. El levantamiento del cuerpo fue realizado por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que asumió los actos urgentes.

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Dudas sobre lo ocurrido y versiones en revisión

Las autoridades buscan establecer si el menor fallecido tenía relación directa con el presunto intento de hurto que originó la intervención policial o si se encontraba en el lugar en otras circunstancias.

Familiares del adolescente han manifestado cuestionamientos sobre lo ocurrido y pidieron esclarecer los hechos, mientras que la Policía indicó que se adelanta una investigación interna y judicial para determinar con precisión lo sucedido.

Proceso investigativo en curso

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que desarrolla labores como análisis balísticos, recolección de pruebas y entrevistas a testigos para reconstruir la secuencia de los hechos.

Durante el procedimiento, también fue incautada un arma de letalidad reducida, la cual será sometida a estudios técnicos dentro del proceso.

Por ahora, las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió este hecho en el norte de Medellín.