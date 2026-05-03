¡Nuevos comienzos! Medellín fortalece atención integral para personas que ejercen actividades sexuales pagas

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Resumen: La Alcaldía de Medellín implementa una estrategia de atención integral dirigida a personas que ejercen actividades sexuales pagas, con 419 beneficiarios en 2026. El programa ofrece acompañamiento psicosocial, orientación jurídica, acceso a servicios de salud y formación para el trabajo en articulación con entidades como el SENA. La iniciativa busca fortalecer habilidades, promover la inclusión social y facilitar nuevas oportunidades educativas y laborales para los participantes.

La Alcaldía de Medellín avanza en la implementación de una estrategia de acompañamiento integral dirigida a personas que ejercen actividades sexuales pagas, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida a través de procesos de inclusión social, bienestar y generación de oportunidades.

En lo corrido de 2026, la iniciativa ha vinculado a 419 personas, quienes reciben atención articulada que combina apoyo psicosocial, orientación jurídica y acceso a rutas institucionales en diferentes áreas.

Acompañamiento psicosocial y construcción de proyecto de vida

Como parte del proceso, se desarrollan encuentros grupales semanales en los que se abordan temas relacionados con el fortalecimiento del proyecto de vida, el autocuidado y el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones.

Estos espacios se complementan con atención psicológica y asesoría jurídica individual, con el fin de brindar un acompañamiento más completo a los beneficiarios del programa.

Acceso a oferta institucional y servicios de salud

La estrategia también contempla la articulación con entidades públicas y privadas para facilitar el acceso a servicios de salud, empleabilidad, formación y asesoría jurídica.

Dentro de las acciones desarrolladas se incluyen pruebas rápidas de VIH y sífilis, tamizajes de riesgo cardiovascular y talleres formativos orientados al fortalecimiento de capacidades personales y laborales.

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Formación para el trabajo con apoyo del SENA

En una fase complementaria del proceso, se iniciará una formación para el trabajo en alianza con el SENA, en la que participarán 50 personas.

La capacitación estará enfocada en áreas como maquillaje y peinado, con el propósito de brindar herramientas prácticas que permitan generar ingresos y acceder a nuevas alternativas ocupacionales.

Experiencias de los participantes y continuidad del programa

De acuerdo con testimonios de beneficiarios, el acompañamiento ha permitido espacios de aprendizaje, orientación personal y apoyo emocional, además de la posibilidad de acceder a diferentes servicios institucionales.

La estrategia da continuidad a un proceso que en 2025 benefició a cerca de 500 personas, facilitando el acceso a oportunidades en salud, educación y empleo.

Canales de inscripción

Las personas interesadas en hacer parte del programa pueden comunicarse al correo proyectoasp.medellin@gmail.com

o a la línea 310 213 2870.