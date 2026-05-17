Resumen: Jorge García, un barbero reconocido en el barrio Vallegrande de Cali, fue asesinado con arma de fuego cuando abría su negocio en la Comuna 21. Según versiones preliminares, la víctima habría forcejeado con un delincuente armado antes de recibir los disparos. Aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, murió debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades investigan si el caso estaría relacionado con un intento de robo, extorsión o un ataque directo.

¡Tragedia en Cali! Barbero forcejeó con delincuente armado frente a su negocio y terminó asesinado

La violencia volvió a golpear al oriente de Cali luego del asesinato de un reconocido barbero del barrio Vallegrande, quien fue atacado con arma de fuego cuando apenas comenzaba su jornada laboral durante la mañana de este viernes 15 de mayo.

La víctima fue identificada como Jorge García, un trabajador conocido por residentes y comerciantes del sector, donde atendía una barbería ubicada en inmediaciones de la calle 85 con carrera 22, dentro de la Comuna 21 de la capital vallecaucana.

Según la información conocida hasta el momento, el hombre se encontraba en la parte exterior de su establecimiento cuando fue sorprendido por un sujeto armado que llegó hasta el lugar en circunstancias que ahora son materia de investigación.

Versiones preliminares indican que, en medio del momento de tensión, se presentó un forcejeo entre la víctima y el agresor. Testigos señalaron que Jorge García habría intentado reaccionar frente al ataque, pero durante el enfrentamiento el delincuente accionó el arma y le disparó en repetidas ocasiones.

El hecho generó angustia entre quienes transitaban por la zona comercial a esa hora de la mañana. Tras los disparos, el atacante escapó rápidamente del lugar, mientras varias personas intentaban auxiliar al hombre herido.

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Aunque inicialmente algunos habitantes aseguraron que la víctima habría fallecido en el sitio, posteriormente se conoció que alcanzó a ser trasladada a un centro médico. Sin embargo, la gravedad de las lesiones terminó causándole la muerte poco después de su ingreso.

Autoridades buscan establecer qué ocurrió

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La Policía Metropolitana de Cali y las autoridades judiciales iniciaron las labores investigativas para esclarecer los móviles del crimen y determinar qué motivó el ataque armado.

Por ahora, los investigadores analizan diferentes hipótesis alrededor del caso. Entre las líneas que se manejan se encuentra un posible intento de hurto, un hecho relacionado con extorsión o incluso un ataque dirigido, aunque hasta el momento ninguna teoría ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades también adelantan la revisión de cámaras de seguridad del sector y la recolección de testimonios que permitan identificar al responsable de este homicidio ocurrido en una zona residencial y comercial del oriente caleño.

Conmoción entre vecinos y comerciantes

La muerte de Jorge García causó tristeza entre habitantes de Vallegrande, quienes lo recordaron como un hombre trabajador y dedicado a su oficio. Algunos residentes manifestaron preocupación por los recientes hechos de inseguridad que se han registrado en esta zona de la ciudad.

El crimen volvió a encender las alertas sobre la violencia en sectores del oriente de Cali, donde la comunidad reclama mayor presencia de las autoridades y acciones contundentes frente a los delitos que afectan a comerciantes y trabajadores.