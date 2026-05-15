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Resumen: Dos hombres fueron enviados a centro carcelario en Cali tras ser judicializados por presuntos delitos sexuales contra menores de edad en casos independientes. Según la Fiscalía, los procesados no aceptaron los cargos y el proceso judicial continúa mientras avanzan las investigaciones.

¡Pa’ la cárcel! Caen un docente y un padrastro señalados de graves abusos contra menores en Cali

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de dos hombres presuntamente implicados en delitos sexuales contra menores de edad en hechos aislados ocurridos en la capital del Valle del Cauca.

Las autoridades confirmaron que los procesados fueron enviados a prisión preventiva tras las audiencias concentradas, en las cuales ninguno de los investigados aceptó los cargos imputados.

Los casos corresponden a investigaciones independientes cuyas víctimas tenían 5 y 12 años al momento en que ocurrieron las agresiones.

Investigación a docente por agresiones en un plantel educativo

El primer expediente vincula directamente a Jorge Cuellar, quien se desempeñaba como docente. De acuerdo con los elementos materiales probatorios de la Fiscalía, el investigado habría sometido a tocamientos de índole sexual en al menos cuatro ocasiones a un alumno de 5 años de edad.

Las conductas delictivas se registraron en el mes de septiembre de 2025, en las instalaciones de una institución educativa localizada en el oriente de Cali.

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La detención de Cuellar se materializó el pasado 12 de mayo en el barrio Comuneros de la capital vallecaucana, mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Un fiscal de la Nación le imputó el cargo de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Judicialización por agresión intrafamiliar en el Valle

El segundo caso judicializado por el ente acusador involucra a un hombre señalado como el presunto agresor sexual de su propia hijastra. Según el reporte oficial, las agresiones ocurrieron cuando la víctima tenía 13 años de edad y, como consecuencia de los vejámenes cometidos, la menor quedó en estado de embarazo.

La captura de este ciudadano se ejecutó el pasado 11 de mayo en el municipio vecino de Yumbo, tras una labor coordinada de inteligencia y operativos de control entre los uniformados de la Policía Nacional y los agentes del CTI.

Ante la gravedad de los hechos presentados por el fiscal del caso, al procesado se le imputaron los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años; todas estas conductas con la respectiva calificación de agravadas.

Tras la legalización de las capturas y la presentación de los cargos en las respectivas audiencias, los dos hombres recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario por disposición del juez correspondiente.