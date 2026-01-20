Resumen: Una tragedia conmociona al municipio de Tiquisio, Bolívar, tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de una madre de 29 años y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años al interior de su vivienda. La principal hipótesis de las autoridades apunta a una intoxicación masiva por monóxido de carbono, presuntamente generada por una planta eléctrica que la familia encendió para suplir un apagón en la zona. El CTI de la Fiscalía ya investiga el caso para confirmar las causas de esta fatalidad que enluta al sur del departamento.

¡Tragedia en Bolívar! Hallan sin vida a una madre y sus tres hijos; una planta eléctrica sería la causa

Una tragedia familiar fue reportada en el municipio de Tiquisio, en el sur del departamento de Bolívar, luego de que una mujer y sus tres hijos menores de edad fueran encontrados sin vida al interior de su vivienda, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Brillith Rodríguez, de 29 años, y sus hijos de 13, 10 y 6 años, quienes se encontraban dentro de una habitación de la casa cuando fueron hallados sin signos vitales durante el mediodía de este martes 20 de enero.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía Nacional, una de las principales hipótesis apunta a una posible intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, presuntamente generada por el uso de una planta eléctrica que habría sido encendida dentro de la vivienda para suplir la falta de energía en el municipio.

Las autoridades indicaron que en Tiquisio se presentaba una interrupción prolongada del servicio eléctrico, situación que habría llevado a la familia a utilizar un generador para abastecerse de energía. El equipo, según las primeras indagaciones, habría permanecido en funcionamiento durante varias horas, lo que pudo ocasionar la acumulación de gases tóxicos en el interior del inmueble.

Según informo el alcalde de Tiquisio a Blu Radio, el caso fue conocido luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades al notar la ausencia de movimiento en la vivienda durante gran parte del día. Ante la falta de respuesta, se permitió el ingreso al inmueble, donde se produjo el hallazgo.

La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, asumió la investigación para esclarecer con precisión las circunstancias del hecho. Será Medicina Legal la entidad encargada de establecer la causa exacta de la muerte mediante los exámenes forenses correspondientes.

El alcalde del municipio confirmó que el hecho ha generado profunda conmoción en la comunidad, al tratarse de una familia ampliamente conocida en el municipio, y señaló que se está a la espera de los resultados oficiales para determinar lo ocurrido.

Los cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde se adelantan los procedimientos legales mientras avanzan las investigaciones.