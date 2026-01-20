Cayó alias ‘Mono’ y su red de exportación: movían 3 toneladas de cocaína al mes hacia Centroamérica

Resumen: Alias ‘Mono’ y otros tres presuntos integrantes de una red de narcotráfico internacional fueron capturados en una operación conjunta en varias ciudades del país, tras ser señalados de coordinar envíos de droga y mantener alianzas con organizaciones criminales fuera de Colombia.

Una operación coordinada entre autoridades colombianas y estadounidenses permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de una red de narcotráfico internacional, entre ellos alias ‘Mono’, señalado como uno de los principales articuladores de envíos de droga hacia el exterior y requerido por la justicia de Estados Unidos.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en Medellín, Riohacha y San Jacinto, y fue liderado por la Policía Nacional, con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

De acuerdo con las autoridades, los capturados harían parte de una estructura criminal con capacidad logística y financiera a gran escala, dedicada al tráfico transnacional de estupefacientes. La organización tendría nexos con redes ilegales en México, Honduras y Jamaica, lo que le permitía movilizar cargamentos de droga fuera del país de forma sostenida.

Esto le podría interesar: ¿Otro depredador al acecho? Inadmiten a estadounidense en el José María Córdova por antecedentes sexuales

Las investigaciones señalan que esta red mantenía vínculos con estructuras armadas ilegales, entre ellas facciones del Clan del Golfo y el ELN, lo que facilitaba la conexión entre distintas economías ilícitas y ampliaba su influencia en corredores estratégicos del narcotráfico.

É Á En Medellín, Riohacha y San Jacinto, en una operación simultánea liderada por nuestra @PoliciaColombia, con apoyo de la DEA y la @FiscaliaCol, se capturó a alias ‘Mono’ objetivo de alto… pic.twitter.com/s1hHSYC3Dl — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 20, 2026

Según las autoridades, el grupo criminal tenía la capacidad de enviar más de tres toneladas de cocaína al mes, lo que representaba un impacto significativo en el mercado ilegal de drogas y fortalecía sus esquemas de financiamiento, corrupción y violencia.

Con estas capturas, se logra afectar de manera directa la operación, las finanzas y la proyección internacional de esta red criminal, además de reforzar los mecanismos de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes, incluidos los procesos de extradición solicitados por la justicia estadounidense.