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Resumen: La muerte de la modelo e influencer Natalia Villalba ha conmocionado a Bogotá. La mujer de 37 años fue encontrada dentro de una maleta en un apartamento de alquiler temporal, mientras las autoridades avanzan en una investigación que sigue la pista de dos ciudadanos extranjeros y busca esclarecer qué ocurrió en sus últimos días.

¡Tragedia en Bogotá! Modelo Natalia Villalba fue hallada sin vida dentro de una maleta: investigan a dos extranjeros

La muerte de Natalia Villalba Angarita, modelo e influencer de 37 años, tiene en vilo a las autoridades de Bogotá, que adelantan una compleja investigación para esclarecer qué ocurrió en los días previos a su fallecimiento.

El caso salió a la luz el pasado 22 de junio, cuando personal de servicios generales ingresó a un apartamento de alquiler temporal ubicado en el edificio Morph Chicó, en el norte de la capital, para realizar labores de limpieza una vez finalizada la reserva del inmueble.

Al ingresar al lugar, la trabajadora encontró una maleta dentro del baño. Tras la alerta a las autoridades, uniformados de la Policía llegaron al sitio y confirmaron que en su interior se encontraba el cuerpo sin vida de Natalia Villalba.

Desde entonces, investigadores de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Judicial iniciaron la reconstrucción de los últimos movimientos de la mujer, con el propósito de establecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte y determinar quién sería el responsable.

De acuerdo con la información recopilada durante las primeras diligencias, Villalba se encontraba hospedada en el apartamento desde mediados de junio. Sus familiares aseguraron que mantenían comunicación frecuente con ella, pero dejaron de recibir mensajes el pasado 18 de junio, fecha que hoy resulta clave dentro de la investigación.

La ausencia de contacto durante varios días despertó preocupación entre sus allegados, aunque el hallazgo del cuerpo solo se produjo cuatro días después, cuando personal de aseo ingresó nuevamente al inmueble.

Las últimas personas que estuvieron con Natalia

Uno de los principales frentes de investigación se centra en las personas que tuvieron contacto con la víctima durante su permanencia en el apartamento.

Las autoridades revisaron los registros de ingreso y salida del edificio, así como las grabaciones de las cámaras de seguridad, encontrando evidencia de que varios visitantes ingresaron al inmueble durante las semanas en las que Natalia permaneció hospedada allí.

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Dentro de esas verificaciones surgieron dos nombres que hoy concentran la atención de los investigadores: un ciudadano estadounidense y un ciudadano británico que estuvieron con la mujer en distintos momentos antes de su muerte.

Hasta ahora ninguno ha sido acusado formalmente. Sin embargo, ambos son considerados personas de interés dentro del proceso mientras se avanza en la recolección de pruebas y declaraciones.

Identifican a ciudadano británico

En medio de las investigaciones, las autoridades lograron identificar al ciudadano británico que aparece en los registros del edificio como una de las últimas personas que estuvo con Natalia Villalba.

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Se trata de Matthew Foster, quien, según las verificaciones realizadas por los organismos judiciales, habría abandonado Colombia tras los hechos que hoy son materia de investigación.

La información recopilada por las autoridades indica que el extranjero habría salido por vía terrestre a través del puente internacional de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Este hallazgo representa una pieza importante para el proceso, ya que los investigadores buscan establecer su ubicación actual y conocer su versión sobre lo ocurrido durante las últimas horas de vida de la modelo.

Evidencias y preguntas sin resolver

Mientras avanza el caso, los investigadores continúan analizando los elementos encontrados dentro del apartamento.

Entre los hallazgos que son objeto de estudio aparecen documentos pertenecientes a la víctima y otros elementos que podrían aportar información relevante para reconstruir cronológicamente los hechos.

Asimismo, las autoridades intentan localizar el teléfono celular de Natalia Villalba, considerado una de las piezas más importantes para entender sus últimas comunicaciones, movimientos y contactos.

De igual manera, expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal adelantan los exámenes forenses que permitirán determinar la causa exacta de la muerte y establecer con mayor precisión cuándo ocurrió.

La reacción de las autoridades

Tras conocerse el caso, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

«Quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Lamento profundamente lo sucedido», manifestó el mandatario.

Asimismo, aseguró que las autoridades trabajan para que «se garantice la aplicación de la ley» y se esclarezcan los hechos alrededor de la muerte de Natalia Villalba.

Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando testimonios, evidencia técnica y registros de seguridad para reconstruir cada detalle de este caso que ha generado conmoción en la capital y que sigue rodeado de interrogantes.