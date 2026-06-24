Resumen: La Policía de Bogotá y la Fiscalía desarticularon la banda ‘Los Nocopeo’, una estructura dedicada al tráfico de drogas en la localidad de Bosa que, según las investigaciones, operaba desde 2018 y obtenía ganancias cercanas a los 50 millones de pesos mensuales. En el operativo fueron capturadas ocho personas, entre ellas los presuntos cabecillas, y se incautaron drogas, un arma de fuego, celulares y dinero en efectivo. Las autoridades señalaron que la organización distribuía estupefacientes mediante domicilios y puntos de expendio en distintos sectores del sur de la ciudad.

¡Cayeron los ‘Nocopeo’! Vendían droga en bicicletas eléctricas y ocultaban el negocio tras una barbería en Bosa

Un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular a la estructura delincuencial conocida como ‘Los Nocopeo’, señalada de dedicarse al tráfico y comercialización de estupefacientes en la localidad de Bosa, al sur de la capital del país.

Las investigaciones adelantadas durante cerca de un año permitieron establecer que la organización habría mantenido actividades ilícitas desde 2018, consolidando una red de distribución de drogas que operaba en diferentes sectores residenciales y espacios públicos de la localidad.

Según las autoridades, la estructura utilizaba mecanismos que le permitían pasar desapercibida. Los pedidos eran coordinados a través de aplicaciones de mensajería y posteriormente distribuidos mediante entregas a domicilio realizadas en bicicletas eléctricas. Además, uno de los puntos utilizados para encubrir la actividad ilegal funcionaba bajo la fachada de una barbería.

Las labores de seguimiento, vigilancia, interceptación de comunicaciones y operaciones encubiertas permitieron identificar la forma de funcionamiento de la red y los lugares donde se concentraba la venta de sustancias ilícitas. Entre los sitios intervenidos se encontraban sectores cercanos al Parque Metropolitano El Porvenir, conjuntos residenciales y otros puntos estratégicos de Bosa.

Como resultado de la operación se realizaron diez diligencias de registro y allanamiento que culminaron con la captura de ocho integrantes de la organización, entre ellos siete hombres y una mujer. Durante los procedimientos también fue capturada una persona en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

En medio de los allanamientos fueron incautados un revólver, cinco cartuchos, siete teléfonos celulares, más de 660 dosis de marihuana, 80 dosis de cocaína y dinero en efectivo que sería producto de las actividades ilícitas.

Así operaba la red de distribución

Entre los detenidos figura alias ‘Henry’, señalado como el principal cabecilla de la estructura. De acuerdo con la investigación, era el encargado de supervisar los puntos de expendio, coordinar las actividades de los demás integrantes y administrar las ganancias obtenidas por la venta de drogas.

Cayeron 'Los Nocopeo', una banda que habría convertido WhatsApp, las bicicletas eléctricas y una barbería en piezas clave de su negocio ilegal de estupefacientes en Bosa. Sus presuntos integrantes fueron capturados tras una investigación que se extendió durante un año. Entre… pic.twitter.com/yEuoA5NLma — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 24, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las autoridades establecieron que alias ‘Henry’ ya había sido capturado durante una intervención contra este mismo grupo en 2018. Al momento de su reciente detención cumplía una medida de detención domiciliaria por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Además, registra anotaciones judiciales por feminicidio, concierto para delinquir, violencia intrafamiliar, porte de armas de fuego y expendio de drogas.

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También fue capturado alias ‘Julio’, quien presuntamente cumplía funciones administrativas dentro de la organización. Su labor consistía en coordinar a los expendedores, organizar los turnos de distribución y garantizar el abastecimiento permanente de los puntos de venta. Según las autoridades, presenta antecedentes por hurto calificado y tentativa de homicidio.

La investigación permitió identificar otros roles dentro de la estructura. Alias ‘Viviana’, hija de ‘Julio’, sería la encargada de dosificar las sustancias antes de su comercialización. Alias ‘Cali’, señalado como proveedor y expendedor, utilizaba una barbería para ocultar parte de las actividades ilícitas.

Por su parte, alias ‘Mani’ y alias ‘Socio’ realizaban entregas a domicilio en bicicletas eléctricas y coordinaban los pedidos mediante aplicaciones de mensajería. Entre tanto, alias ‘Eduin’ se encargaba de la venta de estupefacientes en sectores aledaños al Parque Metropolitano El Porvenir.

Millonarias ganancias y medidas judiciales

De acuerdo con el material probatorio recopilado durante la investigación, la organización obtenía ingresos ilegales cercanos a los 50 millones de pesos mensuales. Las autoridades estiman que alcanzaba a comercializar alrededor de 200 dosis diarias de sustancias estupefacientes, cifra que en algunos periodos podría haber sido superior.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tras las audiencias preliminares, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para seis de los integrantes de la estructura.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el crimen organizado o el tráfico de drogas a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la información suministrada por la comunidad resulta fundamental para el desarrollo de investigaciones y la judicialización de los responsables.