Resumen: Un hombre murió y otro resultó herido luego de que, según las primeras versiones, intervinieran en una discusión entre un adolescente de 17 años y una mujer en el barrio Restrepo, en Bogotá. El menor habría atacado a los dos ciudadanos con un arma cortopunzante y fue aprehendido tras una alerta a la línea 123. Los heridos fueron trasladados al Policlínico del Olaya, donde uno de ellos falleció durante la madrugada del 24 de septiembre. Las autoridades investigan lo ocurrido.

¡Tragedia en Bogotá! Hombre murió tras intervenir en una pelea para defender a una mujer

Una discusión registrada en plena vía pública terminó con un hombre muerto, otro herido y un adolescente de 17 años aprehendido en el barrio Restrepo, localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del miércoles 23 de septiembre, cuando, según la información preliminar entregada por las autoridades, se presentó una confrontación entre el menor de edad y una mujer, quien sería su pareja. La situación llamó la atención de varias personas que se encontraban en el sector y que habrían intervenido al observar la discusión.

De acuerdo con las primeras versiones, dos hombres que estaban cerca decidieron acercarse para intentar detener el enfrentamiento y ayudar a la mujer. Sin embargo, el adolescente presuntamente reaccionó utilizando un arma cortopunzante y los atacó.

La intervención terminó en una agresión con arma cortopunzante

Uno de los hombres recibió una herida en una de sus piernas, mientras que el segundo resultó lesionado en uno de sus brazos. Imágenes de una cámara de seguridad del sector registraron parte de la situación y muestran a uno de los afectados intentando mantenerse en pie antes de caer frente a un vehículo que estaba estacionado en la vía.

Tras la agresión, los dos ciudadanos fueron trasladados al Policlínico del Olaya para recibir atención médica. Uno de ellos llegó con una importante pérdida de sangre debido a la lesión que había sufrido.

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Pese a la atención recibida, durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre se confirmó su fallecimiento, debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades sitúan la hora de la muerte alrededor de las 2:00 de la madrugada, mientras que otras versiones del caso señalan que la confirmación se produjo hacia las 2:30 a. m.

El segundo hombre también fue atendido por la lesión que sufrió durante la confrontación. Hasta el momento, no se han informado detalles adicionales sobre su estado de salud.

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#BOGOTÁ. La tarde de ayer 23SEP, en el barrio Restrepo de la localidad de Antonio Nariño, una discusión entre un menor de edad y una mujer, que se registraba en plena vía pública, terminó con una persona fallecida y otra herida. Según las primeras versiones, el menor habría… pic.twitter.com/CTE9G7I44L — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 24, 2026

Adolescente fue aprehendido tras la alerta de la comunidad

Luego de la agresión, una alerta ciudadana a través de la línea 123 permitió la intervención de las autoridades. El adolescente fue aprehendido y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Inicialmente, la actuación de las autoridades estuvo relacionada con las lesiones ocasionadas a los dos ciudadanos. Sin embargo, tras confirmarse el fallecimiento de uno de ellos, el caso deberá avanzar para establecer las circunstancias que rodearon la muerte y la responsabilidad que pueda corresponder al adolescente.

Al tratarse de un menor de edad, el proceso deberá adelantarse ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Las autoridades continúan con la investigación para establecer con precisión cómo comenzó la discusión, qué ocurrió durante la intervención de los dos hombres y las circunstancias en las que se produjo la agresión que terminó con la muerte de uno de ellos.