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Resumen: Cuatro personas fueron capturadas en Tunjuelito, Bogotá, señaladas de hacerse pasar por policías para ingresar a viviendas y cometer hurtos.

¡Ojo con esta jugada! Se hacían pasar por policías para meterse a casas en Bogotá

Una alerta de la comunidad terminó en la captura de tres hombres y una mujer señalados de hacerse pasar por funcionarios de la Policía Judicial para, presuntamente, ingresar a viviendas y cometer hurtos en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

El procedimiento fue adelantado por uniformados adscritos al CAI Venecia, luego de que ciudadanos reportaran, la presencia de personas sospechosas que intentaban ingresar a diferentes viviendas.

Según la información entregada por las autoridades, los señalados se presentaban como funcionarios de la Sijin o la Dijin y aseguraban que necesitaban revisar las cámaras de seguridad de los inmuebles debido a la búsqueda de un supuesto vehículo hurtado.

Con las características del automóvil suministradas por los vecinos, las patrullas pusieron en marcha un plan candado para ubicarlo.

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Durante la inspección del automotor, la Policía encontró dos armas de fuego ocultas en la parte delantera, además de un arma cortopunzante, munición y tres teléfonos celulares.

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De acuerdo con las autoridades, estos elementos presuntamente serían utilizados para intimidar a las víctimas después de conseguir el ingreso a las viviendas mediante la falsa identidad de funcionarios policiales.

El teniente coronel Julián Cetina, comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito, resaltó el papel de los ciudadanos en el procedimiento y señaló que la información suministrada permitió activar rápidamente la búsqueda de los sospechosos.

Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. El vehículo y los elementos encontrados quedaron bajo custodia de las autoridades como parte del proceso judicial.

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