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    ¡Tragedia en Bello! Adulto mayor habría fallecido tras ser atropellado por un bus cerca del Parque

    El accidente ocurrió durante la tarde de este martes y generó la presencia de organismos de emergencia y autoridades en el lugar.

    Publicado por: Sara Cespedes

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    Foto tomada de archivo para ilustrar la noticia
    ¡Tragedia en Bello! Adulto mayor habría fallecido tras ser atropellado por un bus cerca del Parque

    Resumen: Un adulto mayor murió este martes 25 de agosto tras ser atropellado por un bus de servicio público en inmediaciones del Parque de Bello. Al lugar acudieron organismos de emergencia, agentes de Tránsito y personal que sería del CTI de la Fiscalía para atender la situación y adelantar las diligencias correspondientes. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y se espera un reporte oficial sobre lo ocurrido.

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    Un adulto mayor murió durante la tarde de este martes 25 de agosto luego de un accidente de tránsito registrado en inmediaciones del Parque de Bello, Antioquia, donde, según la información conocida inicialmente, habría sido atropellado por un bus de servicio público.

    El hecho generó la presencia de organismos de atención y autoridades en la zona, donde se adelantaron los procedimientos correspondientes tras el accidente. En imágenes registradas desde el lugar se observa al adulto mayor tendido sobre la vía y un bus de servicio público ubicado cerca del punto donde ocurrió el hecho.

    De acuerdo con la información disponible, equipos de emergencia acudieron al sitio para atender la situación. Sin embargo, el adulto mayor falleció a causa de las lesiones ocasionadas en el accidente.

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    Al lugar también llegaron agentes de Tránsito de Bello y personal que, según las imágenes, correspondería al CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes adelantaron las diligencias relacionadas con el fallecimiento y el procedimiento correspondiente.

    Por ahora, las circunstancias exactas que llevaron al atropello no han sido establecidas oficialmente. Las autoridades deberán determinar cómo se produjo el accidente y las condiciones en las que se encontraba el vehículo involucrado al momento del hecho.

    La información permanece en desarrollo mientras las autoridades avanzan con las diligencias correspondientes y se espera conocer un reporte oficial que permita establecer con mayor precisión la dinámica del accidente.

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