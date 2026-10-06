Resumen: Un soldado del Batallón de Infantería N.º 32 General Pedro Justo Berrío murió luego de que otro uniformado presuntamente accionara su arma de dotación en una base militar de Buriticá, Antioquia. El militar señalado fue capturado y quedó a disposición de las autoridades, que investigan las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades. La Cuarta Brigada también informó que brindará acompañamiento a los familiares del uniformado fallecido.

¡Tragedia en base militar de Buriticá! Soldado murió tras ser impactado por arma de otro uniformado

Un militar que prestaba su servicio en el Batallón de Infantería N.º 32 General Pedro Justo Berrío fue capturado luego de que, presuntamente, accionara su arma de dotación contra otro uniformado de la misma unidad, quien perdió la vida. El hecho ocurrió en una base militar ubicada en Buriticá, Antioquia.

De acuerdo con la información entregada por el Comando de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, el uniformado fallecido fue identificado como Luis Andrés Benítez Rodríguez, quien tenía el grado de SL18 y se encontraba en el lugar cuando se presentó el hecho.

Las circunstancias en las que ocurrió el episodio todavía son materia de investigación. Las autoridades competentes deberán establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se produjo el disparo, así como determinar las posibles responsabilidades que correspondan.

El soldado fue capturado

Según el Ejército, una vez la unidad militar tuvo conocimiento de lo sucedido, fueron activados de manera inmediata los protocolos institucionales correspondientes. Como parte de las actuaciones posteriores, el soldado señalado de haber accionado el arma fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Esto le podría interesar: ¡Indignación en Itagüí! Bebé de 5 meses está en estado crítico tras presunta agresión de su padre

La situación también fue informada a las entidades encargadas de adelantar las actuaciones judiciales y administrativas, con el propósito de que se pueda avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Por ahora, el Ejército no entregó detalles adicionales sobre las circunstancias que antecedieron al disparo ni sobre los motivos que habrían rodeado el hecho. Estos aspectos deberán ser establecidos durante las investigaciones que adelanten las autoridades.

Acompañamiento a la familia del militar fallecido

La Cuarta Brigada informó además que dispuso de un equipo interdisciplinario e interinstitucional para brindar acompañamiento y apoyo integral a los familiares de Luis Andrés Benítez Rodríguez tras su fallecimiento.

La unidad militar expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y demás seres queridos del uniformado, al tiempo que manifestó su solidaridad ante lo ocurrido.

Finalmente, la Cuarta Brigada reiteró que mantiene su disposición para colaborar con las autoridades judiciales y los organismos competentes, suministrando la información que sea requerida para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El Ejército señaló que estas actuaciones se desarrollarán en el marco del respeto por el debido proceso, y reiteró su compromiso con el respeto por la vida, los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución y la ley.