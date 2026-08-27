Resumen: El comandante de Bomberos de Anorí, Deiby Arboleda, fue asesinado y encontrado sin vida con heridas de bala en la vía hacia la vereda La Plancha, a unos cinco kilómetros del casco urbano. El hallazgo fue reportado por un trabajador de una obra de pavimentación. Hasta el momento no se conocen los móviles del crimen ni se ha señalado a un grupo armado como responsable, por lo que las autoridades adelantan las investigaciones

¡Tragedia en Anorí! Asesinan al comandante de Bomberos, Deiby Arboleda, y lo hallan en una vía rural

La comunidad de Anorí, Antioquia, está de luto tras conocerse el asesinato de Deiby Arboleda, comandante del cuerpo de bomberos del municipio, cuyo cuerpo fue encontrado durante la tarde de este jueves 27 de agosto en una vía rural.

El hallazgo se produjo en el corredor que comunica al municipio con la vereda La Plancha, aproximadamente a cinco kilómetros de la cabecera municipal. Según la información entregada por las autoridades locales, Arboleda presentaba heridas ocasionadas por impactos de bala.

La identidad de la víctima fue confirmada en el lugar por integrantes del mismo cuerpo de bomberos, quienes reconocieron que la persona encontrada correspondía a su comandante.

El secretario de Gobierno de Anorí, Isaí Cortez, explicó que el reporte inicial sobre la presencia de un cuerpo en la vía fue realizado por un trabajador que se encontraba en la zona adelantando labores relacionadas con las obras de pavimentación que desarrolla actualmente la administración municipal.

“En jurisdicción de la vía, donde el comandante fue asesinado, se están adelantando unas obras de pavimentación por parte de la administración municipal, y uno de los obreros que trabajan allí en la vía fue quien nos reportó un cuerpo allí. Es sobre la vía, pues, inicialmente, pues, no se tenía certeza de quién se trataba en el momento ya en que se acude al lugar a hacer el traslado humanitario del cuerpo, es que los mismos bomberos, pues, confirman que se trató de su comandante”, reportó el secretario.

Un hallazgo que sorprendió a los trabajadores

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue advertido por uno de los obreros que se encontraba trabajando en el sector. Tras recibir el aviso, se realizó el procedimiento correspondiente para atender la situación y establecer la identidad de la persona fallecida.

Fue durante ese proceso cuando integrantes del cuerpo de bomberos pudieron confirmar que se trataba de Deiby Arboleda, quien durante varios años estuvo vinculado al servicio de la comunidad desde su labor como socorrista.

El sitio donde ocurrió el crimen se encuentra en una zona rural de Anorí, a unos cinco kilómetros del área urbana. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque.

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Todavía no hay claridad sobre el móvil

Uno de los principales interrogantes que permanece abierto es por qué fue asesinado el comandante de bomberos.

El secretario de Gobierno de Anorí manifestó que, por ahora, no cuenta con información que permita establecer el móvil del homicidio. Tampoco se ha identificado públicamente a una persona como responsable del crimen.

Las autoridades deberán avanzar en la investigación para establecer qué ocurrió antes del hallazgo del cuerpo, determinar las circunstancias del ataque y establecer quiénes estarían involucrados.

Por el momento, cualquier hipótesis sobre las razones del asesinato permanece sin confirmar.

La presencia de grupos armados en la zona

El homicidio ocurre en un territorio donde existe presencia e injerencia de diferentes estructuras armadas ilegales. Entre los grupos mencionados en el contexto de seguridad de la zona se encuentran el ELN, el frente 36 y el Clan del Golfo.

Sin embargo, las autoridades han sido enfáticas en que por ahora no se atribuye el asesinato de Arboleda a ninguno de estos grupos.

La presencia de estas organizaciones constituye parte del contexto de seguridad del municipio, pero no existe hasta el momento información oficial que permita relacionarlas directamente con el homicidio del comandante de bomberos.

Un líder dedicado al servicio de la comunidad

Además de la investigación para esclarecer el crimen, la muerte de Arboleda representa la pérdida de una persona vinculada durante años a las labores de atención y servicio a la población de Anorí.

Su trabajo como comandante del cuerpo de bomberos lo vinculó con las tareas propias de los organismos de socorro, desde donde prestaba servicio a la comunidad.

Tras conocerse su muerte, el caso quedó en manos de las autoridades encargadas de realizar las investigaciones correspondientes y establecer las responsabilidades por el homicidio.

Por ahora, la información oficial se concentra en el hallazgo del cuerpo, su identificación y el inicio de las indagaciones, mientras se busca determinar quién asesinó a Deiby Arboleda y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su muerte.