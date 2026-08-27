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Resumen: Tropas del Ejército intervinieron dos unidades de producción minera tipo socavón en la vereda Los Araos, en Buriticá, Antioquia, señaladas de ser utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos. Durante el operativo fueron incautados ocho martillos demoledores, dos motosierras, dos ventiladores portátiles y ocho kilos de explosivos. Las autoridades estimaron una afectación económica cercana a $22 millones en maquinaria y de unos $600 millones mensuales sobre la actividad ilegal.

¡Freno a la minería ilegal en Antioquia! Hallan dos socavones y decomisan 8 kilos de explosivos

Una operación del Ejército en zona rural de Buriticá, Antioquia, permitió intervenir dos unidades de producción minera tipo socavón que, de acuerdo con las autoridades, eran utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Los Araos y estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 32 de la Cuarta Brigada. Durante la intervención, los uniformados encontraron diferentes herramientas y materiales empleados en las actividades de extracción minera.

Entre los elementos incautados se encuentran ocho martillos demoledores, dos motosierras, dos ventiladores portátiles y ocho kilos de explosivos.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, estos equipos y materiales estaban destinados a las labores desarrolladas en los dos socavones intervenidos.

Millonario impacto a la actividad minera ilegal

Además del decomiso de los elementos encontrados durante la operación, las autoridades calcularon el impacto económico que representa la intervención de estas estructuras.

Según el reporte militar, la maquinaria utilizada en estas actividades representa una afectación cercana a los 22 millones de pesos.

A esta cifra se suma el impacto estimado sobre la producción que, según las autoridades, estaría asociada a las unidades mineras intervenidas. El cálculo señala que la actividad generaba una afectación económica aproximada de 600 millones de pesos mensuales.

Esta estimación corresponde a una producción aproximada de 1.500 gramos de oro.

El resultado de la operación representa, de acuerdo con el Ejército, una acción contra las economías ilícitas relacionadas con la explotación de recursos naturales y busca afectar las estructuras dedicadas a este tipo de actividad en la zona.

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Intervención de los dos socavones

La operación se concentró en las dos unidades de producción minera ubicadas en Los Araos. En estos lugares fueron encontrados los equipos que posteriormente fueron incautados por las tropas.

Entre los elementos había herramientas destinadas a labores de perforación y extracción, equipos utilizados para facilitar las condiciones dentro de los socavones y explosivos.

El Ejército señaló que los materiales hallados eran empleados para desarrollar la explotación ilícita de los yacimientos mineros.

La intervención permitió así retirar de estos puntos parte de la maquinaria y los elementos utilizados para la actividad, además de afectar la capacidad de producción asociada a los socavones.

Operación contra la explotación ilícita de recursos

La acción adelantada en Buriticá se suma a las operaciones militares dirigidas contra actividades relacionadas con la explotación ilícita de recursos naturales.

En este caso, la presencia de los dos socavones y los elementos encontrados durante el procedimiento llevaron a las tropas a intervenir las unidades de producción minera señaladas en el reporte oficial.

Uno de los principales resultados fue la incautación de los ocho kilos de explosivos, además de los ocho martillos demoledores, las dos motosierras y los dos ventiladores portátiles.

Las autoridades estimaron que la actividad intervenida representaba una producción de aproximadamente 1.500 gramos de oro al mes, equivalente a un movimiento económico calculado en 600 millones de pesos mensuales.

Con la intervención de los dos socavones y el retiro de los elementos encontrados, el Ejército reportó una afectación a las economías ilícitas derivadas de la explotación ilegal de los recursos naturales en esta zona de Antioquia.