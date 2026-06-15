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    ¡Tragedia en Cali! Asesinan a investigador del CTI en medio de un atraco en el centro de la ciudad

    Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el responsable.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Investigan homicidio en Segovia, donde una menor de 14 años habría atacado a su pareja
    Foto de archivo.
    ¡Tragedia en Cali! Asesinan a investigador del CTI en medio de un atraco en el centro de la ciudad

    Resumen: Según las primeras versiones, el funcionario habría forcejeado con el agresor antes de recibir el disparo. Aunque fue trasladado al Hospital Universitario del Valle, ingresó sin signos vitales. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del homicidio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación perdió la vida tras resultar herido durante un hecho violento ocurrido en el centro de Cali, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

    La víctima fue identificada como José Hernández, investigador adscrito al Grupo de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal (GICVDH) del CTI Seccional Cali, quien falleció luego de ser atacado con arma de fuego en circunstancias que aún son objeto de verificación oficial.

    De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el hecho ocurrió en el sector de la carrera 15 con calle 8, en inmediaciones del barrio San Bosco, al interior de un establecimiento comercial dedicado a la venta de motocicletas.

    Las primeras versiones indican que un hombre ingresó al lugar con la aparente intención de cometer un hurto. El presunto agresor habría intentado despojar al funcionario de algunas de sus pertenencias, entre ellas una cadena de oro y un bolso tipo canguro que portaba en ese momento.

    Investigación avanza para esclarecer lo ocurrido

    Según los reportes conocidos hasta ahora, durante el episodio se presentó un forcejeo entre el investigador y el presunto delincuente. En medio de esa confrontación, el atacante accionó un arma de fuego y le causó una herida que le produjo lesiones de gravedad.

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    Tras el ataque, Hernández fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital Universitario del Valle. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

    El homicidio ha generado consternación entre sus compañeros y al interior de la institución a la que pertenecía, teniendo en cuenta que el funcionario desarrollaba labores investigativas relacionadas con delitos contra la vida y la integridad personal en la capital del Valle del Cauca.

    Mientras tanto, unidades de la Policía y de la Fiscalía adelantan las diligencias correspondientes para reconstruir la secuencia de los hechos, recolectar elementos materiales probatorios y establecer plenamente la identidad y el paradero del responsable.

    Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso y facilite la identificación del autor del ataque.

    Por ahora, la investigación continúa abierta y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar con precisión cómo ocurrió este hecho que cobró la vida de un investigador del CTI en pleno centro de Cali.


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