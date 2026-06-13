Resumen: Un estudiante de un colegio en Cali falleció durante una salida escolar en un centro recreativo, luego de que un arco de fútbol se desplomara y lo golpeara. El hecho ocurrió en medio de una jornada de integración organizada por la institución, mientras el menor era atendido inicialmente por personal del lugar antes de ser trasladado a la Clínica Valle del Lili, donde posteriormente se confirmó su muerte.

¡Fatal accidente en Cali! Estudiante murió tras el desplome de un arco de fútbol durante una salida escolar

Un lamentable hecho ocurrido durante una actividad escolar en Cali terminó con la muerte de un estudiante del Liceo Anglo del Valle, mientras participaba en una jornada recreativa organizada por la institución educativa en un centro deportivo.

El caso se registró el pasado viernes 13 de junio de 2026, durante una actividad de integración y despedida del año lectivo que el colegio había programado para sus estudiantes en el Polideportivo de la Ciudadela Comfandi, según la información preliminar entregada por la institución educativa.

De acuerdo con lo reportado por la rectoría, la jornada tenía un carácter lúdico-recreativo y se desarrollaba con la autorización previa de los padres de familia. En medio de las actividades programadas, se presentó una emergencia que involucró a uno de los estudiantes.

Hacia las 10:50 de la mañana, mientras varios alumnos manipulaban uno de los arcos ubicados en la cancha del centro recreacional, la estructura terminó cayendo y golpeando de manera directa al menor, generando una situación de gravedad.

Tras el incidente, las personas que se encontraban más cerca del estudiante reaccionaron de inmediato para brindarle asistencia inicial. Entre ellos, un docente acompañante, la enfermera de la institución y un padre de familia, quienes prestaron los primeros auxilios y coordinaron su traslado urgente a un centro asistencial.

El menor fue llevado a la Clínica Valle del Lili, en el sur de la ciudad, donde ingresó con signos vitales. Pese a la atención médica recibida y a los esfuerzos del personal de salud, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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El hecho ha generado conmoción en la comunidad educativa, mientras se espera claridad sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente dentro de la actividad escolar.

Secretaría de Educación activó verificación del caso

Frente a lo ocurrido, la Secretaría de Educación Distrital de Cali informó que inició acciones de verificación para establecer con claridad lo sucedido y revisar las condiciones en las que se desarrollaba la actividad.

La entidad señaló que, una vez tuvo conocimiento del caso, se activaron los protocolos correspondientes del Subproceso de Inspección y Vigilancia, con el fin de solicitar al establecimiento educativo un informe detallado sobre lo ocurrido, junto con los soportes necesarios para su análisis.

El objetivo de estas actuaciones es esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a las que haya lugar, a partir de la información que sea recopilada durante el proceso de verificación.

Finalmente, la Secretaría reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de los estudiantes del sistema educativo y anunció que continuará acompañando el seguimiento del caso en coordinación con las autoridades competentes.