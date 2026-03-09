Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¿Tragedia anunciada? Fuerte deslizamiento arrasó con tres casas y un beneficiadero en el Andes

Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana generaron una emergencia en zona rural del municipio de Andes, en el suroeste antioqueño. Un deslizamiento de tierra afectó varias viviendas y obligó a evacuar a las familias que habitaban el sector para evitar una tragedia mayor.

El evento ocurrió en la vereda San Peruchito, ubicada en el corregimiento La Chaparrala, donde la saturación del suelo por las constantes precipitaciones provocó que parte de la montaña cediera y arrastrara lodo y escombros hacia las viviendas cercanas.

Viviendas afectadas por el deslizamiento

De acuerdo con la evaluación realizada por organismos de socorro y autoridades municipales, el derrumbe impactó directamente tres casas del sector.

Una de las viviendas terminó completamente destruida por la fuerza de la avalancha de tierra, mientras que las otras dos quedaron con graves daños estructurales que impiden que sus ocupantes regresen por el momento.

El capitán Gonzalo Correa, comandante del cuerpo de bomberos del municipio, explicó que las condiciones del terreno se vieron afectadas por las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas.

Según indicó el socorrista, las precipitaciones sobresaturaron el suelo, lo que terminó desencadenando el movimiento de tierra que golpeó las viviendas y otras estructuras cercanas.

Evacuación de las familias

Las tres familias que residían en las viviendas afectadas tuvieron que abandonar el lugar como medida preventiva, debido al riesgo que representa la inestabilidad del terreno.

A pesar de la magnitud del deslizamiento, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, sí se registraron importantes pérdidas materiales.

Entre los daños reportados se encuentran la destrucción total de una vivienda, afectaciones severas en otras dos casas, la pérdida de enseres domésticos y daños en al menos dos motocicletas que se encontraban en el sector.

Además, la avalancha también afectó un beneficiadero de café que funcionaba en el área impactada por el derrumbe.

Vecinos lograron salir a tiempo

Habitantes del sector señalaron que la emergencia ocurrió en horas de la madrugada, aproximadamente hacia las tres de la mañana, cuando comenzaron a percibir movimientos en el terreno y el desprendimiento de tierra.

Ante el riesgo inminente, los residentes reaccionaron rápidamente y abandonaron las viviendas antes de que el derrumbe alcanzara las estructuras, lo que evitó que hubiera víctimas.

Evaluación de las autoridades

Tras recibir el reporte de la emergencia, unidades del cuerpo de bomberos y funcionarios de la Secretaría de Planeación del municipio se desplazaron hasta la zona para inspeccionar el lugar y determinar el nivel de afectación.

Luego de la visita técnica, las autoridades confirmaron que el área presenta condiciones de riesgo, por lo que las familias deberán permanecer evacuadas mientras se analizan las medidas que se adoptarán para atender la situación.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo adelanta actualmente la evaluación de los daños con el fin de definir las ayudas que recibirán las personas afectadas por la emergencia.

Problemas de acceso a la zona

La atención de la emergencia también se ha visto dificultada por otro deslizamiento que bloqueó la vía de acceso a la zona rural.

El derrumbe se presentó en la vereda El Cardal, lo que impidió inicialmente el paso hacia el lugar afectado. Por esta razón, la administración municipal dispuso maquinaria amarilla para remover el material y habilitar nuevamente la carretera.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones del terreno, ya que las lluvias persistentes podrían generar nuevos movimientos de tierra en la región.

Mientras tanto, las familias afectadas intentan recuperar parte de sus pertenencias entre el lodo y los escombros, a la espera de las ayudas que puedan recibir tras la emergencia.