¡Impacto de 140 millones! Frenan millonario robo de combustible en el Magdalena Medio

Resumen: Tropas del Ejército Nacional de Colombia incautaron 2.000 galones de combustible que habrían sido extraídos ilegalmente de un poliducto en zona rural de Puerto Berrío. Durante el operativo también fue encontrado un camión con contenedores y equipos usados para la extracción clandestina.

Un operativo adelantado por unidades del Ejército Nacional de Colombia permitió recuperar una gran cantidad de combustible que, según las autoridades, habría sido obtenido mediante una conexión clandestina a un poliducto que atraviesa zona rural del municipio de Puerto Berrío, en la subregión del Magdalena Medio.

La acción militar se desarrolló en medio de operaciones contempladas dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia con la que la fuerza pública busca debilitar las economías ilegales que operan en distintas regiones del país.

Detección de una conexión irregular

Durante las labores de patrullaje y verificación en el área, soldados de la Décima Cuarta Brigada, unidad que hace parte de la Séptima División del Ejército, identificaron una válvula instalada de manera irregular en un tramo del poliducto que pasa por esa zona del municipio.

Este tipo de conexiones son utilizadas para sustraer hidrocarburos de forma clandestina desde la infraestructura energética, una práctica que suele estar asociada con redes dedicadas al robo de combustible.

Mientras se realizaban verificaciones en los alrededores del punto donde fue encontrada la válvula ilegal, los uniformados observaron un camión estacionado en una vía terciaria cercana, el cual aparentemente no tenía ocupantes.

Inspección al vehículo

Tras asegurar el perímetro y aplicar los protocolos de seguridad, los militares inspeccionaron el automotor y el área circundante. Durante el procedimiento fueron encontrados varios recipientes utilizados para almacenar combustible.

En total, las tropas hallaron seis contenedores plásticos y dos tanques tipo isotanque que contenían aproximadamente 2.000 galones de combustible. Junto a estos elementos también fueron ubicadas mangueras con acoples de presión y válvulas, herramientas que presuntamente habrían sido empleadas para extraer el hidrocarburo desde el poliducto.

Todo el material fue incautado y puesto bajo custodia mientras se adelantan las verificaciones correspondientes sobre su procedencia.

Impacto a economías ilegales

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, la incautación de este combustible representaría una afectación cercana a los 140 millones de pesos a las estructuras criminales que se beneficiarían de esta actividad.

El vehículo encontrado en el lugar, así como los contenedores, equipos y el combustible recuperado, quedaron a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes.

Riesgos ambientales de estas prácticas

Las autoridades también advirtieron que las conexiones artesanales instaladas en poliductos representan un peligro significativo para el entorno natural. Este tipo de intervenciones ilegales puede provocar derrames que contaminan el suelo y las fuentes de agua, además de generar riesgos para las comunidades cercanas.

Tras el hallazgo de la válvula clandestina, se informó a la entidad encargada de la infraestructura para que adelante las labores técnicas necesarias que permitan reparar el tramo afectado y restablecer las condiciones de seguridad en la red de transporte de combustible.