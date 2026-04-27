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Resumen: En San Luis, Antioquia, una operación del Ejército permitió intervenir una mina ilegal atribuida al Clan del Golfo, utilizada para la extracción de oro. En el lugar se inutilizó maquinaria y equipos empleados en la actividad ilícita, generando una afectación económica superior a los 1.000 millones de pesos. Además, se evidenció un grave daño ambiental en la zona, con la pérdida de miles de árboles y afectación de fuentes hídricas, cuya recuperación podría tardar décadas.

¡Tragedia ambiental en San Luis! Mina ilegal del Clan del Golfo arrasó 7.000 árboles y tardará 30 años en sanar

Una operación militar desarrollada en el municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia, permitió afectar de manera significativa las economías ilícitas asociadas a la minería ilegal presuntamente vinculada al Clan del Golfo, con una afectación económica estimada en más de 1.000 millones de pesos.

La intervención fue adelantada por tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, como parte de operaciones enfocadas en la protección del medio ambiente y el debilitamiento de estructuras criminales.

Intervención en zona rural de San Luis

El operativo se concentró en la vereda El Porvenir, donde las autoridades ubicaron dos unidades dedicadas a la extracción ilegal de minerales.

En el lugar fueron inutilizadas diversas herramientas y maquinaria utilizada para esta actividad, entre ellas dos excavadoras, una clasificadora, tres motores, 500 galones de ACPM, seis mangueras de succión y dos granadas de succión.

Según las autoridades, estos elementos eran utilizados para la explotación irregular de recursos naturales en la zona.

Impacto económico y producción ilegal de oro

De acuerdo con los cálculos realizados tras la intervención, la estructura intervenida generaba una producción mensual aproximada de 4.300 gramos de oro, lo que en el mercado ilegal representaría cerca de 1.600 millones de pesos.

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La afectación económica directa estimada tras el operativo se calcula en aproximadamente 1.200 millones de pesos para la organización criminal señalada.

Grave afectación ambiental en la zona

Durante la inspección también se evidenciaron impactos ambientales de gran magnitud en un área cercana a las tres hectáreas. Las autoridades reportaron la remoción de alrededor de 30.000 metros cúbicos de suelo y subsuelo, así como la deforestación de cerca de 7.000 árboles.

Asimismo, se identificó contaminación en fuentes hídricas cercanas, generada por las actividades de extracción ilegal. De acuerdo con estimaciones técnicas, la recuperación del ecosistema afectado podría tardar más de tres décadas.

Avance en la lucha contra la minería ilegal

Con este resultado, ya son 39 las minas ilegales intervenidas en el departamento de Antioquia por parte de tropas de la Cuarta Brigada, en el marco de las operaciones contra la explotación ilícita de yacimientos minerales.

Las autoridades militares señalaron que este tipo de acciones continuarán en la región con el objetivo de debilitar las economías ilegales y reducir el impacto ambiental asociado a estas actividades.

El Ejército Nacional reiteró que seguirá desarrollando operaciones sostenidas para afectar las estructuras criminales que operan en el territorio y proteger los recursos naturales, así como la seguridad y bienestar de las comunidades.