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Resumen: En la vereda Los Trozos, en Anorí (Antioquia), el Ejército Nacional ubicó un depósito ilegal con abundante material de guerra, explosivos y equipos de comunicación que pertenecería a una estructura mixta del ELN y disidencias de las Farc. El hallazgo se logró durante operaciones del Plan de Campaña Ayacucho, con apoyo de la canina Princesa, quien detectó el rastro que llevó al escondite.

¡No se les escapó nada! Ejército desmanteló poderoso depósito ilegal del ELN y disidencias en Antioquia

En una operación militar desarrollada en el nordeste de Antioquia, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 del Ejército Nacional localizaron un depósito ilegal perteneciente a una estructura mixta integrada por integrantes del ELN y de la Estructura 36 de grupos residuales de las antiguas Farc.

La acción se llevó a cabo en la vereda Los Trozos, zona rural del municipio de Anorí, como parte de las operaciones ofensivas del Plan de Campaña Ayacucho. De acuerdo con el Ejército, el hallazgo se produjo en medio de labores de control territorial en esta región del departamento.

Hallazgo de material de guerra y comunicaciones

En el lugar fueron incautados más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres, una granada de mortero de 40 milímetros, tres proveedores y un dron, junto con dos controles para su operación.

También se hallaron dos radios de comunicación con sus respectivas baterías, 10 equipos de comunicación adicionales y otros elementos utilizados para la coordinación de actividades ilegales en la zona.

Material explosivo y elementos de uso táctico

Durante la inspección del área, los uniformados encontraron 100 detonadores aneléctricos, un rollo de cable dúplex, dos uniformes camuflados y un uniforme de policía, además de dos hamacas.

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A esto se sumaron cuatro brazaletes con identificación de los grupos ilegales involucrados, tres libretas con anotaciones y ocho libros relacionados con lineamientos y doctrinas atribuidas al ELN, lo que sugiere la existencia de material de instrucción dentro del campamento improvisado.

Apoyo de un canino en la ubicación del depósito

El hallazgo del depósito fue posible gracias a la intervención de Princesa, una canina de raza belga malinois de 26 meses, entrenada en detección de explosivos y rastreo.

Según el reporte militar, el animal detectó un rastro inusual durante la operación, lo que permitió a las tropas seguir la pista hasta dar con el material oculto en la zona intervenida.

Golpe a estructuras ilegales en el nordeste antioqueño

El Ejército Nacional calificó el resultado como un golpe a las capacidades logísticas y operativas de los grupos armados que delinquen en esta región del país, al señalar que el material incautado podría haber sido utilizado para acciones contra la fuerza pública y la población civil.

Las autoridades militares indicaron que este tipo de operaciones continuarán desarrollándose en el marco del Plan Ayacucho, con el objetivo de afectar las estructuras ilegales y fortalecer el control territorial en zonas estratégicas del departamento de Antioquia.