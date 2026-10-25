Tragedia aérea en Filipinas: dos aviones militares chocaron en pleno vuelo y murieron los cuatro pilotos

Resumen: Cuatro pilotos de la Fuerza Aérea de Filipinas murieron al estrellarse dos aviones de entrenamiento SF-260 dentro de la base aérea Fernando, en Batangas, al sur de Manila. Medios locales reportan que los aparatos colisionaron en pleno vuelo y el video del impacto se volvió viral en redes. La institución dejó en tierra toda su flota SF-260 mientras investiga lo ocurrido.

Cuatro pilotos de la Fuerza Aérea de Filipinas murieron este viernes 23 de octubre luego de que dos aviones de entrenamiento SF-260 se estrellaran dentro de la base aérea Fernando, ubicada en la provincia de Batangas, al sur de Manila, en un accidente que conmocionó al país asiático y que quedó registrado en video.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución militar, las dos aeronaves realizaban un vuelo de instrucción cuando se precipitaron dentro de las instalaciones militares. Medios locales filipinos reportaron que los aparatos habrían colisionado en pleno vuelo, una versión que las autoridades todavía no han confirmado de manera oficial mientras avanzan las investigaciones.

El siniestro ocurrió cerca de las 3:51 de la tarde, hora local, cuando ambas aeronaves volaban a baja altura junto a por lo menos otros cuatro aviones que participaban en el mismo ejercicio de entrenamiento. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento en que los dos SF-260 se acercan de manera peligrosa, tras lo cual se ve una nube de humo y ambos aparatos pierden altitud rápidamente hasta estrellarse.

«Los dos aviones se estrellaron dentro del perímetro de la base, no se reportaron más víctimas», declaró el coronel Alvin Capinguian, vocero de la Fuerza Aérea de Filipinas, quien confirmó que los cuatro tripulantes fallecieron en el lugar.

El video del accidente se volvió viral en cuestión de horas y muestra la magnitud del impacto:

🇵🇭🥀 Cuatro pilotos mueren en un choque de aviones durante maniobras en Filipinas Dos aviones SF-260 de fabricación italiana de la Fuerza Aérea filipina colisionaron en pleno aire durante un entrenamiento en la base aérea Fernando, provocando la muerte de los pilotos a bordo, informan medios. 👉 Ante la tragedia, la Fuerza Aérea del país suspendió temporalmente toda su flota de estas aeronaves mientras se lleva a cabo la investigación. 🔊 Las imágenes difundidas en las redes muestran el momento exacto del brutal impacto. — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 24, 2026

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Como medida preventiva, la Fuerza Aérea de Filipinas decidió dejar en tierra toda su flota de aviones SF-260 hasta que avance la investigación sobre las causas del accidente. En el comunicado, la institución lamentó la pérdida de los cuatro pilotos y aseguró que está acompañando a las familias de las víctimas, a quienes pidió respeto a su privacidad en medio del duelo.

«La PAF honra el servicio y sacrificio de nuestros aviadores caídos y está coordinando con sus familias para brindar la asistencia necesaria», señalaron desde la fuerza militar.

El accidente de este viernes se suma a una lista preocupante de tragedias con este modelo de aeronave. En mayo de este año, dos pilotos militares murieron cuando otro SF-260 se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en la provincia norteña de Benguet, en una zona montañosa del país. En 2023, otro avión SF-260 TP Marchetti se accidentó en plena jornada de instrucción, también con un balance de dos pilotos fallecidos.

Y el antecedente más grave de la aviación militar filipina ocurrió en 2021, cuando al menos 45 personas, entre ellas 42 soldados y tres civiles, murieron tras el fallido aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea que terminó incendiado en la provincia de Sulu, al sur del país.

El SF-260 es un avión ligero de entrenamiento fabricado originalmente por la italiana SIAI-Marchetti y es utilizado por varias fuerzas aéreas del mundo para la formación de sus pilotos. Filipinas, además, empleó estas aeronaves en operaciones de combate reales: en 2017 participaron en los bombardeos durante la ofensiva contra grupos armados vinculados al Estado Islámico en la ciudad de Marawi, en el sur del país.

La base aérea Fernando, escenario de la tragedia, es una de las instalaciones militares más importantes del país y allí se concentra buena parte de la formación de los nuevos pilotos filipinos. Los ejercicios de instrucción en formación, como el que se adelantaba al momento del siniestro, son prácticas habituales en las que varias aeronaves vuelan de manera coordinada y a distancias reducidas, lo que exige una precisión absoluta de quienes están al mando de los controles.

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Por ahora, las autoridades filipinas adelantan la inspección técnica de los restos de las aeronaves y el análisis de las comunicaciones y registros de vuelo para establecer si el accidente se debió a una falla humana, a un desperfecto mecánico o a las condiciones en las que se desarrollaba la maniobra de entrenamiento.