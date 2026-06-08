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Resumen: Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas, dejando al menos 32 muertos, más de 200 heridos y graves daños en infraestructura, además de evacuaciones masivas y suspensión de servicios. El sismo, con epicentro en Mindanao, generó alertas de tsunami en varios países del Pacífico, aunque posteriormente fueron reducidas o descartadas en algunas zonas. Las autoridades mantienen labores de rescate, monitoreo de réplicas y atención de emergencias, mientras Colombia confirmó que no hay amenaza de tsunami para su costa Pacífica.

¡Impactantes videos! Terremoto de 7.8 sacude Filipinas y enciende las alarmas de tsunami en el Pacífico

Un potente terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas y provocó una emergencia de gran escala que mantiene en alerta a las autoridades del país. Según reportes de medios internacionales, el movimiento telúrico deja hasta el momento 32 personas fallecidas y más de 200 heridas, además de daños en edificaciones, interrupciones de servicios y evacuaciones masivas en varias zonas afectadas.

De acuerdo con información preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se registró a una profundidad aproximada de 35 kilómetros y tuvo su epicentro cerca de la isla de Mindanao, una de las regiones más pobladas del sur del archipiélago.

Tras el fuerte movimiento, organismos internacionales activaron sistemas de vigilancia en el océano Pacífico ante la posibilidad de alteraciones en el nivel del mar. El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió advertencias para distintos territorios de la región, mientras varios países comenzaron a monitorear el comportamiento de sus costas.

Entre las naciones que adoptaron medidas preventivas estuvieron Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán, Papúa Nueva Guinea y Japón, donde incluso se proyectó la llegada de olas de hasta un metro en algunos sectores del litoral.

Colapsos, heridos y personas desaparecidas

Las consecuencias del terremoto comenzaron a conocerse pocas horas después del evento. Reportes divulgados por medios internacionales señalaron que numerosas edificaciones sufrieron daños estructurales y que varias colapsaron parcial o totalmente.

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026

En Ciudad General Santos y otras localidades del sur filipino se reportaron afectaciones en viviendas, establecimientos comerciales, centros educativos e infraestructura pública. Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de destrucción, con estructuras derrumbadas y personas evacuando los inmuebles en medio del temor por nuevas réplicas.

El sargento Robert Dagon, integrante de la Policía de Ciudad General Santos, describió la magnitud de la emergencia al señalar que: “Muchos edificios fueron afectados, pero no puedo enumerarlos ahora porque estamos ocupados con los rescates”. Posteriormente agregó: “Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron”.

TERREMOTO EN FILIPINAS 🔴

Impresionantes imágenes en la Escuela Primaria Mahayahay en Davao Occidental 🇵🇭 Durante la ceremonia a la bandera en el primer día de clases, se registró el terremoto de M7.8 los maestros y estudiantes implementaron de inmediato los protocolos de… pic.twitter.com/NE5vFPvtdb — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 8, 2026

Además de las víctimas mortales y los heridos reportados por medios internacionales, también se informó sobre personas desaparecidas en algunas de las zonas más golpeadas por el terremoto.

La emergencia obligó igualmente a suspender operaciones en el aeropuerto internacional de General Santos, donde fueron cancelados varios vuelos nacionales mientras se verificaban las condiciones de seguridad de la infraestructura.

¡Heroica abuela lo arriesga TODO para salvar a un niño en el devastador terremoto de 7.8 en Filipinas! 🇵🇭 pic.twitter.com/U43qOzK0fA — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) June 8, 2026

Réplicas y temor entre la población

Luego del sismo principal, organismos de monitoreo registraron numerosas réplicas en la zona. Algunas alcanzaron magnitudes considerables, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes y los equipos de emergencia que trabajan en terreno.

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René Punzalan, responsable de gestión de catástrofes en una de las provincias afectadas, explicó a la AFP que las dificultades de comunicación han complicado la recopilación de información sobre la magnitud real de los daños.

“El mayor reto es la comunicación. Se ha cortado la electricidad, por lo que es difícil obtener información actualizada”, afirmó.

🚨#VIDEOS || TERREMOTO DE 7,8 GRADOS SACUDIÓ FILIPINAS. Un sismo de magnitud 7.8 según USGS y EMSC ocurrió el lunes 8 de junio de 2026, a las 7:37 (hora local) frente a la costa de Sarangani cerca de General Santos en Mindanao Filipinas. El fenómeno causó, hasta el momento, una… pic.twitter.com/0E84PfILs7 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 8, 2026

El funcionario también manifestó la preocupación existente por la actividad sísmica posterior al evento principal. “Nos preocupan las réplicas”, añadió. “Podemos sentir el miedo de los residentes”.

Las autoridades filipinas ordenaron evacuaciones preventivas en algunos sectores costeros mientras permanecieron activas las alertas de tsunami. Miles de personas fueron trasladadas temporalmente a zonas seguras hasta que los organismos especializados descartaron riesgos mayores.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., pidió a la población priorizar su seguridad y atender las recomendaciones de evacuación. “Trasládense ya a zonas altas. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás”, declaró.

Sin amenaza para Colombia

Mientras avanzaban las evaluaciones internacionales, las autoridades colombianas activaron sus protocolos de seguimiento para determinar si el fenómeno podía generar alguna afectación en el litoral nacional.

La Dirección General Marítima y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informaron que no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana como consecuencia del terremoto ocurrido en Filipinas.

La UNGRD indicó que, tras los análisis realizados por sus sistemas de observación y monitoreo oceánico, no se identificaron condiciones que representen riesgo para el país, aunque el seguimiento al comportamiento del Pacífico se mantiene de forma permanente.

QUAKE. A power transformer at the corner of Rizal and Bolton streets in Davao City sways due to a strong earthquake on Monday (June 8, 2026). The tremor prompted employees and customers to immediately evacuate nearby establishments. Workers from several food chain restaurants… pic.twitter.com/bSoHYUms7w — Philippine News Agency (@pnagovph) June 8, 2026

Filipinas se encuentra ubicada en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde los terremotos de gran magnitud son relativamente frecuentes debido al constante movimiento de placas tectónicas.