Resumen: Tráfico ilegal de armas: Policía capturó a un hombre con un fusil, una pistola y más de 590 cartuchos en la vía Buenaventura-Buga.

Golpe al tráfico ilegal de armas: capturan a hombre con fusil y más de 590 cartuchos

El tráfico ilegal de armas fue impactado con un operativo de la Policía Nacional en la vía Buenaventura-Buga. Un hombre fue capturado cuando, presuntamente, transportaba un fusil, una pistola, más de 590 cartuchos de diferentes calibres y otros elementos de uso restringido en un vehículo que fue interceptado por las autoridades.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 24, sector La Burra, jurisdicción del municipio de Buenaventura, durante labores de registro y control adelantadas por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Tráfico ilegal de armas quedó al descubierto durante un control policial

Según informó la Policía, los uniformados observaron un vehículo de placas MBR-284 cuyo conductor realizó maniobras evasivas al notar la presencia de las autoridades. Posteriormente ingresó a una zona boscosa, descendió del automotor e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y capturado.

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Durante la inspección al vehículo, los policías encontraron en el baúl, dentro de un costal, un fusil Galil ACE SAR calibre 7.62 × 39 milímetros, siete proveedores para fusil, 580 cartuchos calibre 7.62 milímetros, una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros, un proveedor para pistola, 14 cartuchos calibre 9 milímetros, un chaleco tipo arnés con un parche alusivo a las FARC-EP, un teléfono celular marca Redmi y el vehículo utilizado para el transporte.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, contemplado en el artículo 366 del Código Penal.

La Policía Nacional señaló que este resultado representa un golpe a las estructuras criminales que utilizan los corredores viales para movilizar armamento y reiteró que mantendrá los controles sobre este corredor, donde también tienen presencia el ELN y los grupos delincuenciales conocidos como Los Shottas, Los Espartanos y Los Chiquillos.

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