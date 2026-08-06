¡Atención! Cierre total en el Túnel de Oriente tras fuerte colisión vehicular

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Resumen: Ante la parálisis en el flujo vehicular del Túnel de Oriente, la concesión encargada hace un llamado urgente a los viajeros —especialmente a aquellos con vuelos programados desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova— a tomar precauciones y modificar sus itinerarios de desplazamiento.

Minuto30.com .- Las autoridades de tránsito de Antioquia reportan una contingencia vial que afecta la principal arteria de conexión entre Medellín y el valle de San Nicolás. En las últimas horas, se ordenó el cierre total del Túnel de Oriente, en ambos sentidos, debido a un grave accidente de tránsito registrado en el interior de la infraestructura.

Detalles del siniestro en el interior del túnel

De acuerdo con los reportes preliminares entregados por la concesión vial y las autoridades competentes, la emergencia fue provocada por una fuerte colisión entre dos automotores de carga y transporte de pasajeros desde las 8:50 a.m. de este jueves 6 de agosto

Vehículos involucrados: Una van y un camión colisionaron mientras transitaban por la megaobra.

Afectación: El choque obligó a restringir por completo el paso vehicular tanto en sentido Medellín-Rionegro como en dirección Rionegro-Medellín, para facilitar las labores de rescate, atención prehospitalaria y remoción de los vehículos por parte de los organismos de socorro.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un balance oficial sobre el estado de salud de los ocupantes ni el número de lesionados.

Rutas alternas y recomendaciones

Ante la parálisis en el flujo vehicular del Túnel de Oriente, la concesión encargada hace un llamado urgente a los viajeros —especialmente a aquellos con vuelos programados desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova— a tomar precauciones y modificar sus itinerarios de desplazamiento.

Se recomienda utilizar las siguientes rutas alternas mientras se restablece la normalidad:

Variante Las Palmas: Es la principal opción habilitada y sugerida para quienes se dirigen desde o hacia el Oriente antioqueño. Se advierte posible congestión por el aumento del flujo vehicular. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Autopista Medellín-Bogotá o Vía Santa Elena (con precauciones según el tipo de vehículo y restricciones de carga).

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores acatar las instrucciones en la vía, reducir la velocidad y estar atentos a las actualizaciones a través de los canales oficiales de la concesión para conocer el momento exacto de la reapertura.