Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un hombre fue capturado en el aeropuerto de Cartagena cuando intentaba sacar del país dos ardillas coloradas ocultas en sus partes íntimas. Una de ellas murió tras el rescate.

Intentó sacar del país a ardillas ocultas en sus partes íntimas: una murió durante el rescate

Un hombre de 25 años fue capturado en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena cuando intentaba sacar del país dos ardillas coloradas que llevaba ocultas en sus partes íntimas.

La situación fue descubierta durante los controles de seguridad realizados por la Policía Nacional, cuyos uniformados notaron comportamientos sospechosos por parte del viajero, oriundo del departamento del Cesar.

Al practicarle una inspección, encontraron los dos animales adheridos a su cuerpo y ocultos en bolsas de tela con perforaciones.

Según las investigaciones preliminares, las ardillas iban a ser comercializadas en el exterior por un valor cercano a los $30 millones de pesos.

Lea también: ¡Destapan millonaria fábrica clandestina! Cae red que producía licor adulterado entre Bogotá y Soacha

Tras la incautación, los ejemplares fueron entregados al Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena para su valoración médica y recuperación.

Sin embargo, los especialistas confirmaron que los animales presentaban un delicado estado de salud y que, presuntamente, habrían sido drogados para facilitar su transporte y evitar que fueran detectados durante los controles aeroportuarios.

A pesar de los esfuerzos del equipo veterinario, una de las ardillas falleció poco después del rescate.

La otra sobreviviente recibió atención inmediata, hidratación con suero y permanece bajo observación permanente mientras avanza su proceso de recuperación.

Las autoridades esperan que, una vez recupere completamente su estado de salud, pueda ser reintroducida a su hábitat natural.

El capturado deberá responder ante la justicia por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, además de las posibles responsabilidades derivadas de la muerte del animal.

Las autoridades ambientales y policiales reiteraron el llamado a la ciudadanía para rechazar la compra y comercialización de especies silvestres, una práctica que pone en riesgo la biodiversidad y genera graves afectaciones a los animales.

Más noticias de Colombia