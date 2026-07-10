¡Así amaneció Medellín! Tractomula volcada complicó el tránsito en la Regional

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Resumen: Una tractomula se volcó en el acceso de la calle 4 Sur hacia la avenida Regional, en Medellín. El accidente generó congestión y el derrame de una sustancia sobre la vía.

Una tractomula se volcó en la mañana de este viernes 10 de julio en el sur de Medellín, generando complicaciones en la movilidad sobre uno de los accesos hacia la avenida Regional.

La emergencia se registró hacia las 7:00 a.m. en la oreja del puente de la calle 4 Sur, en el sentido de circulación hacia el norte. Tras el accidente, el vehículo de carga quedó volcado sobre la vía y parte del material que transportaba terminó esparcido sobre la calzada.

De manera preliminar, se conoció que la sustancia derramada sería algún compuesto de color blanco. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente cuál era la carga que movilizaba la tractomula.

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Agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia, regular el tránsito y coordinar las labores de remoción del vehículo, mientras se adelanta la limpieza de la vía para restablecer la circulación.

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El volcamiento provocó congestión vehicular en este importante corredor vial durante las primeras horas de la mañana.

Hasta ahora no se ha informado si el conductor o alguna otra persona resultó lesionada, ni se han establecido las causas que originaron el accidente. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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