Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un vehículo se incendió en la mañana de este viernes sobre la avenida Las Palmas, en Medellín. La emergencia fue controlada por los Bomberos y no dejó personas lesionadas.

¡Tremendo susto! Vehículo fue consumido por las llamas en Las Palmas

Un vehículo se incendió en la mañana de este viernes 10 de julio sobre la avenida Las Palmas, generando momentos de tensión entre conductores y transeúntes que se movilizaban por uno de los principales corredores viales de Medellín.

La emergencia ocurrió hacia las 7:20 a.m. en la carrera 10 con calle 9, a la altura del sector conocido como La Cola del Zorro, en sentido occidente-oriente.

Antes de la llegada de los organismos de socorro, varias personas que se encontraban en el lugar intentaron controlar las llamas utilizando extintores y otros elementos disponibles, mientras el fuego consumía gran parte del automotor.

Lea también: Así es como puede asegurar su futuro estudiando gratis, sin tanto requisito y con horarios flexibles

Hasta el sitio llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y agentes de la Secretaría de Movilidad, quienes atendieron la emergencia, controlaron el incendio y aseguraron la zona para evitar nuevos riesgos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

De manera preliminar, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas. Aunque el vehículo sufrió graves daños.

El incidente ocasionó afectaciones en la movilidad sobre horas de la mañana en la avenida Las Palmas mientras se realizaba el retiro del vehículo.

Por ahora, se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de adelantar las investigaciones para establecer qué provocó la conflagración.

Más noticias de Medellín