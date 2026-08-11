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Resumen: Un tractocamión se volcó en la Variante de Caldas, entre Monte Azul y Cocorollo, y generó paso restringido a un carril.

¡Se fue de lado! Tractomula con cervezas se volcó en la Variante de Caldas

Un tractocamión repartidor de cervezas se volcó este martes 11 de agosto en la Variante de Caldas, en el sector conocido como la curva de Monte Azul, generando afectaciones en la movilidad y un derrame de combustible sobre la vía.

El accidente se registró al mediodía en el tramo comprendido entre Monte Azul y Cocorollo, en el PR 58+900 de la Ruta Nacional 2509, en sentido Norte–Sur.

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo tipo tractocamión perdió estabilidad y terminó volcado en la vía. Como consecuencia del accidente también se presentó derrame de combustible, por lo que fue necesaria la presencia de organismos de atención para controlar la situación.

Tras el incidente, el tránsito quedó restringido a un carril, mientras se adelantan las labores de atención y se realizan las acciones necesarias para retirar el vehículo y garantizar nuevamente la movilidad por este corredor.

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Unidades de la concesión y el Cuerpo de Bomberos de La Estrella llegaron hasta el lugar para atender la emergencia y verificar las condiciones de la zona.

Por ahora, no se han entregado reportes sobre personas lesionadas como consecuencia del accidente.

Las autoridades y organismos de emergencia recomendaron a los conductores que transitan por la Variante de Caldas reducir la velocidad, mantener la precaución y atender las indicaciones del personal presente en el sector, debido a la restricción de paso y a las labores que se desarrollan en la vía.

La situación permanece en desarrollo mientras avanzan las labores para normalizar la circulación en este punto de la Variante de Caldas.

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