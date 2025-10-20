Resumen: Conductor de tractocamión muere tras volcarse y caer 120 metros a un abismo en San Jerónimo, Antioquia. La Policía de Tránsito ordenó el cierre total de la vía para atender la emergencia.

¡Tragedia en San Jerónimo! Tractocamión cayó a un abismo de 120 metros y murió el conductor

Un siniestro vial fatal se registró en el municipio de San Jerónimo, en donde un conductor de un tractocamión falleció luego de que presuntamente el vehículo de carga pesada perdiera el control, se volcara y cayera a un abismo de aproximadamente 120 metros de profundidad.

El trágico accidente ocurrió específicamente en el punto PR 18+000, cerca de un viaducto. La Policía de Tránsito informó que el tractocamión, que transportaba un contenedor vacío, se precipitó por el costado lateral derecho mientras realizaba un descenso.

Lamentablemente, el personal que acudió al sitio confirmó el fallecimiento inmediato del conductor.

Tras la alerta, se activaron los protocolos de emergencia, coordinando la acción de los Bomberos de San Jerónimo y los grupos de operaciones del concesionario vial.

Dada la gravedad del siniestro y la necesidad de realizar las labores de rescate y aseguramiento de la zona, las autoridades realizaron un cierre total del sector durante varias horas.

Actualmente, el sector permanece bajo el control de las autoridades, y se espera la emisión del informe técnico por parte de la Unidad Básica de Investigación de Siniestros de Tránsito, el cual buscará esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a que el conductor perdiera el control del vehículo.

